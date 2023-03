La Bcc Fano chiude coi fiocchi Sfiorati 6 milioni di euro di utile

Chiude con un utile di 5,9 milioni di euro il bilancio 2022 della Banca di Credito Cooperativo di Fano, presieduta da Romualdo Rondina, a dimostrazione della solidità ed efficienza dell’istituto. "La Bcc Fano – dice il direttore generale Giacomo Falcioni - si conferma banca solida e preparata a proseguire con slancio e fiducia gli interventi di sostegno al credito per famiglie, imprese e per lo sviluppo del territorio". Ottimi anche gli altri indicatori: la solidità bancaria CET1 al 28,51% e la raccolta totale a 1,3 miliardi. Il bilancio approvato al 31 dicembre 2022 si è chiuso con un utile di 5,9 milioni di euro (più del doppio rispetto al 2021 - anno anomalo per la pandemia - quando l’utile era stato di 2,1 milioni) mentre il patrimonio ha superato i 105 milioni di euro. La raccolta totale, diretta e indiretta, ha sfiorato 1 miliardo e 305 milioni di euro (+0,34% rispetto all’esercizio 2021), con impieghi lordi verso la clientela per 578 milioni. "Segnali evidenti di una banca in salute che opera con oculatezza nell’interesse di soci, risparmiatori e stakeholders", aggiunge il direttore Falcioni.

A consolidare il quadro di un proficuo rapporto col territorio contribuisce l’aumento di soci, molti i giovani (9.141 al 3112 scorso) e clienti (33.640). Oltre all’attività bancaria, attenzione alle realtà associative, sportive e del terzo settore. Nel 2022 le erogazioni per beneficenza (sanità, azioni solidali, istruzione, Chiesa, cultura) hanno sfiorato i 226mila euro, mentre le sponsorizzazioni a eventi di grande richiamo (Carnevale, Passaggi Festival, Summer Jamboree ecc) sono state 331mila euro.

