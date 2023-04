La Bcc Fano premia i figli dei soci

Ben 227 studenti saranno premiati oggi alle 17,30 al Teatro della Fortuna dalla Bcc Fano: si tratta delle borse di studio che la banca ogni anno distribuisce ai figli dei soci e dei dipendenti che frequentano l’ultimo anno di scuole medie, superiori e corsi di laurea. Un’iniziativa giunta al 27° anno e intitolata a Mirco e Monica Buttaroni, i neosposi di Lucrezia scomparsi nel 1996 in un incidente aereo a New York al rientro dal viaggio di nozze. In questi 27 anni sono stati 3.109 gli studenti premiati e i contributi erogati per 1.275.744 euro.