La Befana a Urbania è mattiniera. Festa e spettacoli per tutte le età

L’Epifania si avvicina e oggi, a Urbania, la Befana farà visita a tutti i bambini che alloggiano nelle strutture ricettive della città, portando loro dolcetti, regali e forse anche qualche pezzetto di carbone. Quest’iniziativa è una delle più apprezzate dalle tante famiglie di turisti che raggiungono la città, la quale ha registrato il tutto esaurito, con visitatori persino da Olanda, Germania e Spagna. Oggi i genitori potranno portare nella sede della Pro loco i regali da far recapitare ai figli, assieme all’indirizzo della struttura dove alloggiano, poi la Befana recapiterà il pacco assieme a tanti dolciumi. Intanto, ieri tantissimi visitatori hanno preso d’assalto la Casa della Befana, l’Ufficio postale e le attrazioni, apprezzatissime anche le calate della vecchina sulla scopa dalla torre civica e le sfilate della calza più lunga del mondo. Grande successo pure per la nuova attrazione, il Giardino dei colori, in piazza Padella, dove è stata allestita una piccola fattoria con spazi per giocare con antichi giochi di legno, visitare le casette degli aiutanti della Befana o svolgere altre attività divertenti.

"La Festa nazionale della Befana è matura e consolidata, conosciuta in Italia e nel mondo e anche quest’anno ad attendere visitatori e turisti ci sarà una città sarà bella e animata – commenta il sindaco, Marco Ciccolini –. L’evento contribuisce anche a far conoscere le Marche e i suoi luoghi unici ancora nascosti al grande turismo, fatti di borghi storici, morbide colline e paesaggi incontaminati".

Il programma del giorno. Dalle prime ore del mattino, le Befane si daranno appuntamento nelle vie principali del centro storico, regalando caramelle ai bambini. Apriranno i battenti anche l’Ufficio postale e la Casa della Befana. Chi vorrà, potrà travestirsi o truccarsi come la vecchina nello spazio Vesti-Befana. In piazza Duomo si potrà gratuitamente costruire e lanciare un aquilone, colorare la Befana, assistere al lavoro del Befanotto ceramista e cuocere un biscotto con ragazzi dell’Istituto alberghiero. Inoltre, ci sarà uno spettacolo di falconeria. Per tutto il giorno, in via Raffaello Sanzio sarà attivo il Labirinto della Befana, a cura della Picchio Verde asd. Nel pomeriggio, spazio agli spettacoli con il Mago delle bolle e l’esibizione di Bimbobell, con gag, musica, piccole magie e giochi interattivi di abilità, astuzia e fantasia. Non mancheranno la Befana volante, la sfilata della calza più lunga del mondo e la Musica arabita, così come il trucca-bimbo, il laboratorio di realtà virtuale e la “Camminata metabolica“.