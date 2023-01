La Befana al tempo dell’arola e dei bagaroni

L’aròla del camino era alta più o meno un metro, larga un paio di metri, occupava tutto un angolo della vasta cucina ed era sovrastata da una grande cappa in mattoni. In mezzo, sotto il tiraggio, ci stava il paiolo, detto il "caldaio", (nella foto) con gli alari da una parte e dall’altra e una serie di buchi che servivano da "fuochi" accesi attraverso un pertugio che si trovava invece sulla parte frontale dell’aròla Per avviare quei fuochi nel freddo gelido del mattino in genere si usava molta carta e poca legna, facendo aria con un attrezzo di penne di galline che veniva appunto "sventolato" - detto la "ventarola" - per alimentare la fiamma. C’è una famosa scena in un film di Fellini in cui una contadina sta curva su un fuoco dell’aròla, il marito sta dietro con la ventarola e lei gli dice: "T’mè fa vènt mal cul?".

Quei camini non esistono più manco negli appartamenti d’altri secoli, ma fin verso la metà del 1900 assolvevano ad un compito familiare fondamentale: alla sua cappa venivano appese le calze della Befana consistenti allora, per il 90%, in mandarini, caramelle da quattro soldi e carbone, che noi ragazzi, levandoci nel silenzio, al buio e al gelo, ci alzavamo per andare a scoprire. E’ un ricordo bello e impressionante insieme: bello perché il cuore ti tremava, l’apparizione della calza a volte anche colorata era una specie di conquista e di patto con l’eterno; impressionante perché prima avevi dovuto superare la prova del coraggio: scalzo e in mutande, coi tuoi fratelli, accendevi la debole luce della cucina il cui pavimento era pieno di scarafaggi neri, i "bagaròni" che facevano un sinistro rumore metallico sbattendo fra di loro, sfuggendo spaventati dalla luce improvvisa e cadendo a decine dentro le bacinelle d’acqua preparate per eliminarli. Nonno, com’era la Befana ai tuoi tempi? Era poveretta, veniva di notte e spaventava i "bagaròni". Chi erano i "bagaroni"? Non lo so, ma erano un gran bel po’, non ci pensare bimba, tanto non c’è più niente, né Befana, né aròla del camino e né i bagaroni. Madonna, ma quanti erano per due mandarini!

f.b.