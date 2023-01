La Befana è in grandissima forma

Dolce è l’antica Casteldurante. Si chiude oggi la Festa della Befana di Urbania con oltre 20mila presenze dall’Italia e non solo. "Siamo molto soddisfatti di questa 26ª edizione – spiega Nadia Bocconcelli, assessore al turismo di Urbania –. La Festa della Befana per noi è un evento importante perché è una lente di ingrandimento sul territorio con ripercussioni positive durante tutto l’anno. Siamo già al lavoro per la prossima edizione".

Migliaia le presenze questa settimana che hanno vissuto non solo Festa della Befana dedicata ai più piccoli, con spettacoli e dolciumi, ma anche musei e bellezze storiche. Tra queste Palazzo Ducale, la chiesa dei morti e il museo Leonardi.

"Grazie a questo evento riusciamo a mostrare a un pubblico molto vasto le eccellenze e i più piccoli vengono avvicinati al mondo della ceramica. Grande soddisfazione dell’amministrazione comunale per la presa d’assalto alle attività ricettive ma anche una boccata di ossigeno per le attività commerciali del centro e non solo", ha aggiunto il vicesindaco di Urbania, Annalisa Tannino.

Oggi la chiusura della festa e dell’ampio programma de “Il Natale che non ti aspetti“ promosso dalle Pro Loco della Provincia di Pesaro e Urbino. "Sono stati oltre 400 i camper e le roulotte arrivate, le nostre befane hanno portato doni a tutti loro e a chi alloggiava nei B&b, agriturismi e appartamenti. È stata un’emozione vedere Urbania così piena, tantissimi i bambini, i passeggini, le famiglie – spiega la presidente della Pro Loco Durantina Valeria Falleri –. Sono stati giorni di divertimento, musica e svago che ci hanno ripagato a pieno delle fatiche e del lavoro che ci vede impegnati tutto l’anno. Grazie ai 250 volontari, ai commercianti e al Gruppo del soccorso Alpino".

Francesco Pierucci