La Befana ha già prenotato le chiavi d’Urbania

La Befana di Urbania è pronta a rimettersi in pista. O meglio, sulla sua scopa. Dopo due anni torna la Festa Nazionale della Befana, che si svolgerà il 4, 5 e 6 gennaio 2023. In città ci si organizza per il grande evento che avrà un costo di ingresso di 5 euro, mentre sarà gratuito per i bambini fino ai 10 anni. Tante le novità, tra cui l’ufficio postale della befana che è già comparso in piazza centrale.

I bambini stanno già portando le proprie letterine, pregustando quella che sarà una manifestazione all’insegna della tradizione accompagnata da una bella ventata di innovazione. Alla conferenza stampa di questa 26ª edizione, sono intervenuti il sindaco di Urbania Marco Ciccolini, la presidente e vice della Pro Loco Casteldurante Valeria Falleri e Francesco Gulini, Simone Spinaci di ArFun Animasion, che curerà la parte artistica della festa, e la Befana di Urbania in persona. La presentazione ha fatto luce sui tre giorni di cibo, spettacoli, ed eventi che animeranno la città intera.

"Il centro storico tornerà ad essere un posto magico dove si respirerà di nuovo la tradizione e la magìa di un personaggio radicato nelle nostre terre come la befana — ha esordito il sindaco Ciccolini –. Questa festa è anche un volano turistico, e da anni accoglie a Urbania migliaia di persone". La presidente Falleri ha poi annunciato le novità di questa edizione. "Verrà allestito un vero e proprio villaggio, ci sarà la befana 3D, una passeggiata a 4 zampe e un anche un filtro Facebook e Instagram dove ci si potrà trasformare in una befana". I cambiamenti, però, non annullano le antiche usanze.

"Non mancheranno la tradizionale discesa della befana dalla torre e la sfilata della calza dei record da 70 metri — ha continuato Gulini –. I turisti potranno conoscere anche i prodotti enogastronomici del nostro territorio". Tanti gli spettacoli in calendario nei tre giorni di festa, organizzati da Spinaci di ArFun Animasion. "Porteremo spettacoli interattivi con artisti, acrobati e trampolieri per entrare nella magìa della festa". Sarà possibile visitare anche la Casa della Befana, dove la dolce nonnina coccolerà i bambini con racconti e doni speciali. Una festa tutta da vivere, per la quale sono attese almeno 30mila persone, come nel 2020. La Befana di Urbania tornerà quindi a regalare sorrisi e felicità, portando "un messaggio d’amore per i bambini e le loro famiglie".

Lucia Arduini