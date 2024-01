La Befana ha pronte mille calze per i bimbi

Laboratori, giochi, musica e tanti spettacoli dedicati ai bambini, in attesa dell’arrivo della Befana con le sue 1000 calze cariche di dolciumi: saranno i più piccoli i protagonisti dell’incontro con la vecchia signora, che viaggia sulla scopa volante, e ogni anno il 6 gennaio porta i doni ai bambini fanesi (quelli bravi). L’appuntamento, organizzato dalla Pro loco e dalle associazioni cittadine che ne fanno parte, è per la giornata dell’Epifania: alle 16 tutti in piazza XX Settembre: "Le associazioni cittadine – ha spiegato l’assessore comunale al Turismo Etienn Lucarelli – organizzeranno diversi tipi di attività, da quelle manuali alla baby dance, per il divertimento dei più piccoli".

Non mancherà la distribuzione gratuita di cioccolatini e cioccolata calda. Poi alle 17 partiranno gli spettacoli allestiti sul palco centrale, posizionato davanti al Teatro della Fortuna: dalle 17 alle 17.45 si esibirà il mago Giancarlo, dalle 17.45 alle 18.30 il coinvolgente White Baloon "per il divertimento di tutti i bimbi presenti". Intorno alle 19 sarà la volta della Befana che porterà con sé le 1000 calze da distribuire ai presenti. Perché ogni bambino abbia la sua calza carica di dolci dovrà mostrare l’apposito tagliandino che si potrà ritirare, sempre in piazza XX Settembre, nella casetta della Befana. Ci sarà anche una sorta di passaggio di testimone tra la Befana e El Vulon, tra il "Natale più" e il Carnevale visto che domenica 28 gennaio è anche in programma la prima sfilata dei giganti di cartapesta sui tradizionali carri allegorici.

"Sarà un mese di gennaio molto ricco" ha commentato il presidente della Pro loco Giacomo Grandicelli annunciando che "i laboratori e le attività ludiche per i bambini saranno riproposti anche nel pomeriggio di domenica 7 gennaio. Sempre nel giorno della Befana si svolgerà anche l’iniziativa di beneficenza "Un dono nella calza magica" in collaborazione con Avis Fano. Il programma della Befana sfiderà il maltempo perché nell’impossibilità di rinviare l’appuntamento, le iniziative si svolgeranno comunque anche in caso di pioggia. Ricordiamo, inoltre, che nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 gennaio tornerà il gioco di luci nella chiesa di San Francesco dalle 17.30 alle 19.30.

Anna Marchetti