La Befana porta una scuola tutta nuova

Anno nuovo, scuola nuova, per Fermignano, che sabato 6 gennaio, alle 10, inaugurerà l’edificio in cui si trasferiranno le classi della scuola primaria del capoluogo e del distaccamento di Calpino. Il primo ingresso degli studenti avverrà lunedì, alla ripresa delle lezioni. Il complesso si estende su una superficie di 10.700 metri quadrati in via Donizetti, 7000 dei quali di verde, comprendenti anche una pista da atletica e campi da minivolley e minibasket. La scuola contiene 20 aule, un’aula magna da 400 metri quadrati, laboratori, una zona didattica di segreteria e biblioteca e una palestra con spogliatoi. La sua principale caratteristica, però, è l’essere una struttura di classe energetica Nzeb (a consumo di energia quasi zero): sarà pressoché autonoma a livello energetico, grazie a 70 kilowatt di pannelli fotovoltaici e a pannelli solari termici per la palestra e per l’acqua sanitaria dei bagni, pannelli radianti a pavimento, un impianto di aerazione con batteria pre e post riscaldamento sul tetto della palestra e dell’aula magna e infissi con coibentazione ad alta efficienza. Un impatto ambientale limitato era tra i requisiti previsti dal bando Pnrr vinto dal Comune, il quale chiedeva, contestualmente, di eliminare un edificio non ecosotenibile, in questo caso la vecchia scuola elementare del capoluogo, che sarà abbattuta. Per l’edificazione del complesso si è usata la tecnica "platform frame", con elementi portanti in legno lamellare: la parte in elevazione è realizzata con questo materiale, mentre c’è una parte tradizionale di fondazioni su pali.

A costruirlo sono state tre aziende del territorio, Iter, Subissati e Guidi&Meliffi Costruzioni, mentre gli architetti Luca Storoni e Gianluca Gostoli hanno coordinato le operazioni. "Finalmente ci siamo – commenta il sindaco Emanuele Feduzi –. La nuova scuola, realizzata con le migliori tecniche di costruzioni disponibili al momento, ha avuto un costo complessivo di circa sei milioni di euro, tutti finanziati tramite bandi nazionali e regionali. È stata una lotta contro il tempo per poter arrivare a oggi, un vero e proprio record: a novembre 2021 iniziavamo gli scavi per le fondazioni. Quando abbiamo avviato la progettazione molti erano scettici sul fatto che potessimo costruire velocemente la nuova scuola, ma la tenacia della squadra amministrativa, dei progettisti e delle maestranze ha permesso di superare ogni difficoltà".

Nicola Petricca