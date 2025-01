La Befana si sposa con il turismo. Regali ’doppi’ ai bambini ospiti

È arrivata l’Epifania e, con lei, il gran finale della 28ª edizione della Festa nazionale della Befana di Urbania, che è cominciato già nella notte appena trascorsa. Al calare del buio, dalle 20.30 di ieri, la Befana ha cominciato a visitare oltre 200 bambini, tra quelli ospiti a Urbania in hotel, agriturismi, B&B e quelli giunti in camper, portando doni e calze di dolciumi. Una delle iniziative tradizionali proposte dalla Pro loco e che più colpiscono turisti e camperisti (i quali hanno reso la festa il primo ritrovo dell’anno). La Befana ha anche concesso foto e abbracci a ogni bambino visitato, raccontando la propria storia e quella del suo arrivo a Urbania. In più, i genitori hanno potuto consegnare alla Pro loco dei regali o delle calze per farli poi dare ai propri figli proprio dalla Vecchina, che così ha fatto regali "doppi".

Ieri, intanto, ancora buon afflusso, con turisti da tutta Italia (Lazio, Campania, Puglia ed Emilia Romagna in testa) e pubblico internazionale: quest’anno sono venuti a conoscere la Befana anche da Inghilterra, Stati Uniti, Olanda e Germania.

Gli eventi di oggi. Il momento più atteso sarà la calata della Befana dalla torre civica del Municipio, un salto nel vuoto da 23 metri di altezza, planando sulla folla con abbondante lancio di dolciumi e caramelle, in programma alle 15, 16.30 e 18. Quando la Befana toccherà terra, sarà pronta a partire la sfilata di una calza da 70 metri, la Calza più lunga del mondo, lungo il corso principale. L’Epifania vedrà anche l’arrivo delle Befane sul Biciclo ottocentesco da Fermignano, saranno attivi la Casa della Befana, il trucca-bimbi e il laboratorio di aquiloni e ci saranno spettacoli con Musica arabita, il Mago delle bolle, Bimbobell e scuole di danza. Sarà poi possibile visitare Palazzo ducale, che ospita il Museo civico, una biblioteca, l’archivio storico, il Museo di storia dell’agricoltura e dell’artigianato e una sezione archeologica.

Anche Urbino proporrà eventi, tre, concentrati tra piazza della Repubblica e Collegio Raffaello. Alle 10 partirà la tradizionale Passeggiata della Befana, a cura di Avis - Aido. Alle 15 ci sarà la sfida tra giovani pasticceri promossa delle Contrade di Urbino, ‘Vinca il più dolce’. Infine, alle 17 partirà ‘Giochiamo con la Befana’, un pomeriggio di attività dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie, con la Pro loco. Alle 21, nella Sala del Maniscalco, chiuderà la giornata il Concerto dell’Epifania, in collaborazione con la Corale del Montefeltro. Piazza dedicata ai bambini anche a Fermignano, dove, dalle 16, ad attenderli ci saranno la Befana e il Grinch. Seguirà la premiazione del concorso "Grinch watching".

Nicola Petricca