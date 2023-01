La Befana vien sui trampoli e il grande "Cabaret dei clown"

"Oggi e domani – annuncia il presidente della proloco di Gradara, Tiziano Marchetti - in omaggio alla Befana, amica dei bambini, nel borgo di Paolo e Francesca ci anno due spettacoli (alle ore 11.30 e la replica alle 15.30) dal titolo "Senti chi abbaia" con protagonista la briosa cagnolina Yaya ed il suo goffo assistente Unnico. Sarà una esibizione dolcissima che coinvolgerà anche il pubblico in attesa di veder arrivare la Befana".

Proprio la vecchina, alle 15, oggi, si farà una passeggiata sui trampoli, accompagnata dalle sue aiutanti, le salterine. "Ogni 45 minuti – continua Marchetti - per le vie del castello a fianco della Compagnia del Cactus, ci sarà quindi la parata della Befane. Oggi e l’8 gennaio, invece, alle 15.30 e alle 17.30, in teatro andrà in scena lo spettacolo "Gran Cabaret Clown" interpretato dalla Compagnia del Cactus. Si tratta di una rappresentazione intensa ed emozionante, per ridere, commuoversi e giocare senza limiti d’età.

A completare il calendario teatrale sarà la performance teatrale in vernacolo "C’è un pezz buff da div adess…" e "Le poesie più famose interpretate dal poeta" di e con Carlo Pagnini, alle ore 18.00".

Per informazioni la Proloco invita a telefonare ai numeri 0541 964115 oppure al mobile 340 1436396. Se le iniziaitive all’interno del borgo saranno tutte gratuite, i biglietti degli spettacoli in teatro saranno acquistabili direttamente sul sito www.gradara.org