La Befana vola a Urbania ed è subito magia

La Befana è volata ieri ad Urbania ricevendo le chiavi dell’antica Casteldurante dalle mani del sindaco Marco Ciccolini. Fino al 6 gennaio sarà lei la prima cittadina. La vecchina è arrivata a casa sua perché nell’antico borgo ha la sua abitazione storica e sono attesi migliaia e migliaia di bambini, e famiglie, da tutta Italia e non solo per festeggiarla.

"È stato un piacere tornare alla Festa come anni fa – dice la presidente della Proloco di Urbania, Valeria Falleri –. Dopo due anni di restrizioni, è stato bellissimo vedere di nuovo la città piena di turisti, famiglie e bambini. Non vedevamo l’ora di tornare alla frenesia della festa e vedere tutte le donne di Urbania vestire i panni della Befana. Non vediamo l’ora di regalare ai bambini e anche ai meno bambini giorni di allegria. Vi aspettiamo a Urbania per divertirci insieme all’insegna della spensieratezza".

Giornate ricche come quella di ieri.Oggi il programma prevede tanti appuntamenti da piazza San Cristoforo fino a tutto il centro storico. Si parte dalle 15 (e alle 16.45) con lo spettacolo di funambulismo e giocoleria, a seguire un giullare e un burattino regaleranno grandi emozioni grazie a "Il peggio dei Clerici vagantes" e lo spettacolo "Le Vie del Tesoro". Alle 16 e alle 17 nel Cortile di Palazzo Ducale le danze aeree con Gloria Borghi incanteranno mentre alle 16.15 "I Quattro elementi" strabilieranno bambini e adulti con spettacoli di bolle, giocoleria ed equilibrismo con giochi di cappelli, monocicli, parole e musica. Alle 16.30 e alle 17.30 la suggestiva e imperdibile discesa acrobatica della Befana che vedrà la spericolata nonnina lanciarsi da ben 36 metri di altezza distribuendo dolci e caramelle in uno spettacolo scenico e suggestivo. Dalle 18 ci sarà la sfilata della calza più lunga del mondo, di oltre 70 metri, che percorrerà le vie del centro e, secondo la leggenda, porterà fortuna a chiunque la toccherà. Sempre oggi dalle 9.30 alle 13 la vecchia coinvolgerà tutti in una pedalata nel territorio e una passeggiata a 4 zampe. Inoltre la Befana è anche social, con il suo staff ha creato un filtro per scattare foto e storie da usare su Instagram e Facebook. Il programma completo su www.festadellabefana.com.

Francesco Pierucci