La Befana vola ad Auditore

La befana volerà fino ad Auditore domani pomeriggio. L’evento, presentato in Regione, era in programma il 6 gennaio, rimandato a causa del maltempo. Domani pomeriggio, dalle 14.30 nel centro storico appuntamento con musica, spettacoli, giochi di animazione, laboratori, stand gastronomici, mercatini e una lotteria speciale. Le vere protagoniste saranno loro, le befane acrobate che arriveranno volteggiando in aria o sulla cima dei trampoli. La manifestazione, organizzata dal Comune di Sassocorvaro Auditore, dal comitato cittadino Auditorium e dalla Proloco di Casinina, è stata presentata con il consigliere regionale Giacomo Rossi, Nicola Montanari, Clelia Nucci e Ruggero Santi. Ingresso libero.

fra. pier.