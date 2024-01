La Befana vola dal tetto del municipio in una nuvola di bolle

A cavallo della sua magica scopa torna a far visita la Befana. Un appuntamento tra dolciumi e carbone che vedrà scendere, il 6 gennaio nella piazza del Popolo della Capitale italiana della Cultura 2024, la vecchina più famosa d’Italia. Un pomeriggio mozzafiato che inizierà alle 17 quando l’amata Befana volerà dal tetto del Municipio per una discesa di 22 metri per poi atterrare tra le braccia dei bambini e delle bambine pronti ad attenderla in piazza.

Una tempesta di magiche bolle, centinaia di calze per i più piccoli, la poesia di Carlo Pagnini, il ‘Gioco dei 4 camini’ con Pesaro Village e la solidarietà di Unicef e dell’associazione del comitato provinciale dei vigili del fuoco; saranno questi gli appuntamenti da segnare in agenda che faranno vivere un magico pomeriggio al giovane pubblico.

"Un momento dedicato alle famiglie e pensato per accogliere i ‘cittadini temporanei’ in questo inizio dell’anno da Capitale per Pesaro – spiegano Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Bellezza e Marco Perugini, presidente del Consiglio comunale –. Aspettiamo il pubblico di piccoli dal pomeriggio per i tanti giochi imperdibili in programma" concludono, ringraziando i vigili del fuoco, uno dei quali vestirà i panni di una moderna Befana impegnata in una dimostrazione di coraggio e preparazione. Invece Pesaro Village scenderà in campo con ‘il gioco dei 4 camini’ che vedrà i bambini impegnati a conquistare il materiale per riempire una tradizionale calza di dolciumi e scorterà 8 tra assistenti e aspiranti ’Befane’.

Altro appuntamento imperdibile sarà alle 17.30 con Nonno Bolla che travolgerà la piazza in una magica ‘tempesta di bolle’, a seguire il momento poetico di Carlo Pagnini che salirà sul palco e con i suoi 95 anni e racconterà un ricordo intitolato ‘La Befèna d’adess’. Dolci e doni per tutti saranno distribuiti dalla Befana dal comitato provinciale Unicef: "Quale miglior occasione se non l’Epifania per promuovere i doni della solidarietà e per unire in piazza Unicef e vigili del fuoco".

Ilenia Baldantoni