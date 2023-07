"La “Bella d’Italia” conquista Fano: sfilata, moda mare e lotta al femminicidio"

Il Baretto al Lido di Fano ha ospitato la terza selezione regionale del summer tour 2023 de “La Bella d’Italia“ diretta e coordinata dall’organizzatrice di eventi Francesca Cecchini. La selezione, preceduta dalla sfilata di costumi e moda mare firmata Shopping Mare e dagli accessori in acciaio by Amati, e condotta da Augusto Alessi ha presentato in passerella 4 uscite: due individuali e due di gruppo con l’emozionante e toccante momento dedicato alla lotta al femminicidio.

In giuria oltre alla presidente Mary Santini, esperta di moda e look, Anna Stolfa e Jessica Valli erano presenti anche Gabriele Di Mauro e Davide Borficchia organizzatori di Good Vibes Sunset evento che sta riscuotendo successo all’aeroporto di Fano. Super ospite la piccola Francesca Pagnini, cantante di 9 anni coprotagonista del musical le Campane a Notre Dame e reduce dalla selezioni dello Zecchino d’Oro accompagnata dai finalisti regionali del Concorso Baby Pietro David e Paulina Ursu nonché dai detentori dei due titoli nazionali Bella e Bello d’Italia Baby Carlo Vittimberga e Ginevra Bartolucci.

La selezione è stata vinta dalla 17enne Lucrezia Pierucci di Fossombrone già detentrice di due titoli regionali e nazionali; ragazza Prima Pagina è stata eletta Greta Pagnetti di Pesaro e Ragazza Moda Mare Veronica Nucci di Montelabbate. Il summer tour procede fino alla fine d’agosto in attesa della finalissima regionale che vedrà tutte le vincitrici di fasce contendersi l’ambito posto per la finale nazionale. Iscrizioni gratuite su whatsapp al 333 2047458.

l. d.