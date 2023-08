La Bella d’Italia sorride sempre Denise ha conquistato la giurìa

Si è svolta l’ultima tappa di selezione regionale Summer tour 2023 del concorso nazionale La Bella d’Italia. Per il secondo anno consecutivo Fossombrone ha ospitato questo evento voluto dall’associazione dei commercianti, in collaborazione con il Comune di Fossombrone e la Proloco. La serata, condotta da Augusto Alessi, si è aperta con la presentazione del testimonial dell’evento, il giovane pilota Noel Spangenberg promessa del motociclismo invitato dall’organizzatrice e agente regionale del concorso Francesca Cecchini. Dopo le varie sfilate dei negozi, intervallate da esibizioni di danza di Studio Movimento Danza di Fossombrone e le esibizioni canore del talento canoro, la piccola Francesca Pagnini si è giunti alla selezione regionale. Le concorrenti provenienti da varie località della regione hanno affrontato quattro sfilate davanti a una giurìa presieduta dal vicesindaco di Fossombrone Michele Chiarabilli, dalla direttrice di Studio Movimento Danza Loredana Boffa, da Anna Stolfa dello staff Pinkeventi, da Marco Tombari agenzia ComunicaFanoinforma e da Andrea Valentini imprenditore.

Prima uscita di gruppo in casual, seconda dedicata alla lotta al femminicidio e in questa circostanza ancora più toccante per i fatti accaduti a Fossombrone; terza uscita con votazione in abito elegante; quarta uscita sempre con votazione in costume ufficiale del concorso. Le uscite sono state intervallate dalle esibizioni canore di Gloria Vampa, capace ogni volta di emozionare il pubblico. Il titolo di La Bella d’Italia vincitrice di tappa è andato a Denise Cefariello, 18 anni di Fano; Ragazza Prima Pagina a Martina Religioso, 22 anni di Pesaro; Ragazza Moda Mare va a due ragazze a parimerito Aurora Albertini 17 anni di Pesaro e Asia Hong 19 anni di Pesaro; Ragazza Viso Tv Giorgia Margarini 15 anni di Jesi. Le foto sono state realizzate da Maurizio Rossi Foto Capri Fano. Prossimo appuntamento il 2 settembre in piazza Kennedy a Moie, finalissima regionale.

l. d.