La bella Pala di Antonio da Fabriano finita in Ungheria per una vendita urbinate

Cleri *

Un inedito documento del 1904 rende nota una interessante vicenda riguardante una pala rinascimentale di grande qualità: i discendenti di una nobile casata urbinate, gli Antaldi, hanno stilato un accordo con un pittore antiquario di Perugia, Lorenzo Carloni, per la vendita di un dipinto così descritto: "tavola portante la data 1489, larga metri 1,75 ed alta metri 1,82, rappresentante la Vergine in trono col Bambino avente ai lati le figure di san Pietro Martire e di san Donnino, e sopra il capo della Vergine due angeli per il prezzo convenuto di lire ottomila (L. 8.000)".

Dal canto loro i venditori si dichiarano d’accordo per il prezzo puntualizzando che l’opera fosse appesa nel muro della loro casa e che toglierla, imballarla e spedirla sarebbe stato "a tutto rischio, pericolo e spesa dell’acquirente". La descrizione e la datazione riportata permettono di individuarla nella pala ora conservata nel Museo delle Belle Arti di Budapest realizzata da Antonio di ser Agostino da Fabriano di cui ho composto la monografia nell’ormai lontano 1997: l’artista utilizzava un linguaggio sensibile ai valori dell’arte nordica per poi avvicinarsi alla cultura pierfrancescana e degli artisti di Camerino. Il soggetto è abbastanza particolare per la presenza dei due santi i cui nomi sono scritti alla base delle rispettive raffigurazioni, anche le misure collimano nel margine di pochi centimetri. Il problema che si pone è da dove sia stata recuperata poiché si tratta di un soggetto da chiesa, direi urbinate o degli immediati dintorni: purtroppo nelle guide settecentesche della città feltresca non se ne trova descrizione, mentre la presenza di san Donnino ha permesso di recuperare la devozione nei suoi confronti in tutto il territorio essendo egli invocato per la protezione dall’idrofobia, infatti gli sta accanto un bellissimo cane così come in un dipinto di Timoteo Viti ora nella Pinacoteca di Brera proveniente dalla chiesa della confraternita di santa Croce.

Bramante era chiamato dai famigliari Donnino ed altri artisti all’epoca così si chiamavano come comuni cittadini, nella pieve di Torre san Tommaso esiste un alto rilievo rinascimentale che raffigura il santo mentre a Peglio c’era una chiesa a lui intitolata. Va pure detto che dell’artista, avvicinato dalla critica a Fra’ Carnevale, esiste un Crocifisso sagomato e dipinto ora conservato nel Museo Albani ma proveniente da Sant’Angiolino in Altavilla, pertanto la presenza di un’ulteriore opera nel territorio non stupirebbe più che tanto.

Allora i venditori, a seguito della legge sulla tutela delle opere d’arte del 1902, si rivolgevano allo Stato che avrebbe potuto esercitare il diritto di acquisizione non permettendo quindi la vendita a un privato: la documentazione all’Archivio Centrale fa sapere che fu richiesta una riproduzione fotografica però mal riuscita, si coinvolsero diversi studiosi che l’assegnavano a vari autori, da Evangelista da Piandimeleto a Timoteo Viti ed anche a Matteo da Gualdo.

A quel punto lo Stato non esercitò il suo diritto ritenendo che non valesse la cifra concordata, così che ne fu permessa la vendita al Carloni pervenendo poi in Ungheria da dove venivano spesso eseguiti acquisti proprio a Perugia: proprietario diventò il conte Gyula Andrássy il giovane, membro del Parlamento ungherese e diplomatico.

Dopo la Rivoluzione dei crisantemi nel 1919 viene dichiarata la Repubblica Sovietica ungherese portando il conte a ritirarsi dalla vita pubblica mentre le opere d’arte di proprietà privata furono requisite e oggetto di esposizione per essere riconsegnate dopo la fine dell’esperienza comunista, per cui nel 1927 veniva pubblicata la raccolta Andrássy che rendeva nota l’opera senza però il percorso fatto per giungere in Ungheria dove è tuttora esposta nel Museo Nazionale.

* storica dell’arte

Università di Urbino