La bella Vanessa Galdenzi è Splendida d’Italia “Marche“

Vanessa Galdenzi, 20 anni di Piagge – Terre Roveresche –, con la passione per i viaggi e il sogno di diventare modella, è la Splendida d’italia Marche winter tour 2024/2025 eletta sabato nel corso della finale regionale del tour invernale nell’ambito concorso di bellezza a Villa Maremonti sulla collina di Senigallia. Oltre al titolo regionale Vanessa ha vinto un gioiello Kurshuni, partner nazionale del concorso e un bracciale offerto da Kamala Gioielli di Senigallia. Vanessa partirà per la finale nazionale in programma dal 10 al 13 a Chianciano Terme e sarà accompagnata, oltre che dalla titolare del concorso Francesca Cecchini nonchè esclusivista per la regione Marche, da altre finaliste nazionali elette nel corso della serata: Belen Giommi di Fano, Anna Barbaresi di Villanova, Denise Pierpaoli di Lucrezia, Veronica Nucci di Pesaro, Amelia Azirovic di Senigallia, Giaelle Spadoni di Monteporzio, Aurora Meliffi di Urbania, Viola Camilloni di San Costanzo Terre Roveresche; Olta Prebibaj di Loreto.

La giuria presieduta da Pier Paolo Storoni, era composta da: Valentina Bernardini, presidente ente Carnevalesca Fano, Danilo Trastulli consigliere carnevalesca, Anna Stolfa collaboratrice Pinkeventi, Martina Olivetti la bella del Carnevale di Fano 2017 e Tonino Tomassoni.

Oltre alle uscite soggette a votazione in abito elegante e in costume, le ragazze hanno sfilato come testimonial delle Tenute Murola cantina vinicola in provincia di Macerata; grande emozione per l’uscita dedicata alla lotta al femminicidio ricordando le recenti scomparse delle due ragazze coetanee delle concorrenti, Ilaria e Sara. Special guest della serata è stata la cantante fanese Chiara Falcioni che ha allietato il pubblico con la profondità e calore della sua meravigliosa voce. Erano presenti alla serata anche Ginevra Bartolucci e Giulia Reginelli in rappresentanza di una categoria molto particolare per l’età: Kids 3/12.

l. d.