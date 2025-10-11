La bellezza col Festival. Estremofilia

Oggi e domani il borgo di Macerata Feltria si anima con la prima edizione di un festival che aprirà i suoi scrigni più preziosi: Estremofilia – così si chiama l’evento – si propone di esplorare la bellezza che fiorisce nelle condizioni più estreme, un invito a guardare al limite non come a una barriera, ma come a un luogo fertile, dove creatività e conoscenza trovano modi inattesi e straordinari per affermarsi.

Ideato dall’associazione “Massimo Vannucci“, scomparso nell’ottobre di 13 anni fa, il festival nasce per ridare lustro al Montefeltro e ai suoi borghi storici, che rappresentano un’estremofilia geografica e culturale: "Vivere e creare lontani dalle grandi rotte della cultura, è in sé un atto di resistenza vitale – dice la presidente dell’associazione, Eleonora Del Sorbo –. Significa credere che la qualità possa fiorire in ambienti considerati estremi perché lontani dalle arterie nevralgiche".

Gemma che brilla nel programma, la presenza dell’astrofisica urbinate Marica Branchesi (foto) che domenica alle 17, al teatro Angelo Battelli, guiderà il pubblico nell’esplorazione dell’estremo più grande: l’Universo, e la costante ricerca di vita dove meno ce l’aspetteremmo. Oggi il festival si apre alle 15.30 al Museo Archeologico e Torre Civica con il laboratorio di poesia condotto da Franca Mancinelli, poi spazio alla musica sperimentale con il concerto The space between dei Lis Emsemble nella chiesa di san Francesco. Chiusura di giornata a teatro con la compagnia Aenigma che metterà in scena Il processo di Kafka.

La seconda giornata si aprirà domattina alle 9.30 nell’area archeologica della Pieve di San Cassiano con una camminata per i sentieri dell’antico Municipio romano di Pitino con guida naturalistica del geologo Massimo Marini.

Elisabetta Ferri