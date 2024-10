La Benelli stampa cento esemplari alla memoria dell’opera di Logli

Mario Logli e Urbino: un rapporto intenso e speciale, ricordato a cinque anni dalla scomparsa. Ieri mattina nella sede di Benelli Armi è stata presentata infatti un’iniziativa curata dall’azienda in collaborazione con l’associazione Urbino Capoluogo e la famiglia del pittore, scomparso nel 2019.

"Siamo felici – ha detto il direttore generale di Benelli, Paolo Viti – di aver realizzato una stampa in cento esemplari dell’opera inedita ‘Torricini’, in accordo con la moglie Maria Antonietta Logli; opera che in originale abbiamo anche acquistato per custodire nella nostra sede. Le riproduzioni invece giungeranno in tutto il mondo come omaggio natalizio di Benelli ai nostri più importanti clienti. Mandare l’immagine di Urbino con i suoi elementi architettonici, geometrici e il suo paesaggio ovunque è per noi un orgoglio". Propiziatrice dell’iniziativa, l’associazione Urbino Capoluogo di Giorgio Londei e Ferruccio Giovanetti. "Il mio ruolo – ha detto Londei – è stato solo di aver suggerito al presidente Luigi Moretti questa possibilità. Sono felice che si sia concretizzata, perché è la prima volta, dalla scomparsa, che due istituzioni Urbinati ricordano assieme Logli, un uomo che amava Urbino sopra ogni cosa, la innalzava nel cielo anche nei suoi quadri e desiderava che fosse sepre preservata dall’invasione degli aspetti negativi della contemporaneità". La lito-serigrafia polimaterica è stata realizzata dalle Arti Grafiche della Torre, con un totale di dieci passaggi, e inserita in una cartella fatta ad hoc.

Giovanni Volponi