La “Beneventana”, a Pesaro viaggio alle radici della nostra lingua: mostra e convegno

La scrittura "beneventana" (foto) è stata in uso nell’Italia meridionale dall’VIII all’XI sec. per poi cadere in disuso verso la fine del XIII, quando Dante era un ragazzo. L’area del suo sviluppo è quella Longobardia minore che fece capo all’antico ducato di Benevento, ma comprese anche Cava dei Tirreni, Capua, Napoli, Salerno e Bari e da lì si è poi irradiata fino alle Marche e al Lazio meridionali e perfino sull’altra sponda dell’Adriatico, a Zara e in Dalmazia, sempre nel circuito dei centri benedettini. L’abbazia di Montecassino, del resto, ne è stata uno dei maggiori centri di diffusione e anche il famosissimo placito capuano, uno dei primi documenti del nascente volgare ("Sao ko kelle terre" ecc.), custodito appunto a Montecassino, è redatto in scrittura beneventana.

Se ne parlerà diffusamente attorno alla mostra "Beneventana in frammenti. Manoscritti conservati a Pesaro, Urbania e Urbino" e al contestuale convegno, che si aprono venerdì 11 aprile 2025 dalle ore 16,00 in poi presso l’Archivio di Stato di Pesaro (via della Neviera, 44). La mostra tratta soprattutto di lacerti, precisamente di sei frammenti presenti nell’Archivio di Stato di Pesaro, in quello diocesano, nella biblioteca comunale di Urbania e all’Oliveriana (dove il trasloco in corso per il restauro di palazzo Almerici ha provocato la recente scoperta di un nuovo consistente frammento): cioè in territori abbastanza eccentrici rispetto all’area di sviluppo di quella scrittura; i cui manoscritti pergamenacei furono poi spesso usati, tra Cinque e Seicento, come copertine e rinforzi di legature di libri a stampa, protocolli notarili e registri vari. Un uso rozzo, ai nostri occhi, ma che oggi ci consegna importanti frammenti.

Nel corso del convegno dopo i saluti istituzionali intervengono Sara Cambrini, direttrice dell’Archivio di Stato; Pasquale Orsini, dell’Istituti centrale degli Archivi; Marco Palma, dell’Università di Cassino, il maggior esperto vivente di scrittura beneventana,; Paolo Errani, della Malatestiana di Cesena; Fabiana Baudo, esperta e collaboratrice di Fragmentarium; Alessandra Molinari, dell’Università di Urbino.

r. p. u.