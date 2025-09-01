La Biagio Nazzaro brinda. In gol Esposito e Tracanna

BIAGIO NAZZARO2MOIE VALLESINA0

BIAGIO NAZZARO : Lombardi, Doria, Medici, Coltorti, Carloni, Compagnucci (23’ st Candidi), Rocchetti (22’ st Schiaroli), Musciano, Tracanna (40’ st Todaro), Esposito (39’ st Baioni), Camilloni (28’ st Tamburini). Panchina: Albanesi, Natalucci, Burattini, Pieroni. All. Fenucci.

MOIE VALLESINA: Panfoli, Gregorini, Cameruccio, Carboni (67’ Pierpaoli), Balducci (46’ Giampaoletti), Marini, Sassaroli, Costantini (57’ Serpicelli), Pieralisi (54’ Lorenzetti), Castellano (54’ Nardone), Yuri. Panchina: Barigelli, Marchi, Cotichella, Borocci. All. Rossi.

Arbitro: Campoli di Ancona

Reti: 24’ pt Esposito, 8’ st’ Tracanna.

Un gol per tempo e la Biagio Nazzaro brinda all’esordio in Coppa nella gara di andata dei sedicesimi di finale della competizione di Promozione. Decidono due gol dei nuovi arrivati Esposito e Tracanna. I rossoblu di casa forniscono una prova convincente, contro un avversario che schiera dall’inizio diverse seconde linee. La squadra di Fenucci sblocca il risultato al 24’. Medici recupera una palla a centrocampo, si gira e verticalizza verso Doria che, lasciato solo dai difensori avversari, mette in mezzo verso Tracanna, la difesa non si intende e la sfera arriva verso Esposito che con un bel tiro al volo realizza l’1-0. Tracanna nel recupero colpisce il palo, ma il gol è solo rimandato, a inizio secondo tempo. Camilloni viene servito al centro dell’area, dopo un contrasto la sfera arriva verso Tracanna che di prima intenzione realizza il 2-0 con un gran tiro sotto l’incrocio. Al 43’ a seguito di un calcio d’angolo Sassaroli in mezza rovesciata in mischia e colpisce il palo interno. Ritorno il 17 settembre.