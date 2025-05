La biblioteca dal pediatra. E un libro per ogni nato

"Ognuno ha una favola dentro, che non riesce a leggere da solo. Ha bisogno di qualcuno che, con la meraviglia e l’incanto negli occhi, la legga e gliela racconti". Il Rotary club Pesaro ha fatto proprie le parole di Pablo Neruda e ha deciso di donare, a tutti i bambini che nasceranno a Pesaro, un libricino di favole. Una dote di seicento libricini che verrà distribuita dai rotariani a tutti i pediatri perché possano farne dono ai genitori in occasione della primissima visita di controllo del neonato, in ambulatorio. In aggiunta, il Rotary club Pesaro ha realizzato sei cassettine di libri, con una ventina di titoli tra i più amati dall’infanzia di tutti i tempi, da consegnare ai sei ambulatori pediatrici, dislocati tra Pesaro e Montecchio.

Una sorta di punto d’inizio alla biblioteca minima di Borges? Marcella Tinazzi, rotariana, già dirigente scolastica, sorride. Da almeno un’ora, con il presidente del Rotary club Pesaro e pediatra in pensione, Bruno Arcangeli e con la libraia Stefania Lanari delle Foglie d’Oro, sta infiocchettando i 600 libricini destinati ai neonati pesaresi. "Presenteremo l’iniziativa “Piccoli lettori crescono“ – dice – domani (oggi per chi legge) all’alberghiero Santa Marta alle ore 20. Ogni nuovo nato riceverà un libro di storie immaginifiche. Saranno le fiabe classiche di Attilio Cassinelli: la scelta è caduta sulle favole per la loro grande trasversalità, sia culturale che narrativa. In ogni sala di attesa dei 6 centri pediatrici del territorio, invece, ci sarà una piccola biblioteca con 20 libri per la prima infanzia di altissima qualità: li abbiamo selezionati pensando ai contenuti, agli stimoli visivi e vocali". Il libricino che verrà affidato alla famiglia del nuovo nato, sarà accompagnato da una lettera rivolta ai genitori: "Leggere a un neonato – osserva Arcangeli – è un grande gesto d’amore: il bimbo ascolterà la voce di chi lo ama, ne coglierà l’armonia, si sentirà rassicurato e rinforzerà il legame che lo lega a chi si prende cura di lui. Il Rotary Club Pesaro vuole essere al fianco delle famiglie nel bellissimo e indimenticabile momento della nascita di una nuova vita, e lo fa con un dono che vuole essere un abbraccio di parole".

Solidea Vitali Rosati