La bici del bidello distrutta "Violenza come abitudine"

di Elena

Rossini*

Alla domanda "se è diseducativo" rispondo che in parte lo è. Qualora questo gesto passi inosservato, chi l’ha compiuto può desumere che agire con la violenza possa essere normale. Ma replico con un’altra domanda: cosa, per il bene del ragazzo, sarebbe educativo? Non tanto avere a che fare con la macchina della giustizia, quanto non far cadere il gesto nel vuoto, attivando tutto il contesto educativo, affinché si prenda, anche in famiglia, consapevolezza di cosa siano reazioni scomposte e che c’è stato un danneggiato. Il dialogo potrebbe proseguire ben oltre la responsabilizzazione rispetto al singolo episodio, se è il caso. Tornando all’accaduto direi che, un gesto grave ma non eclatante come quello della distruzione di una bicicletta, non è in sé sufficiente ad alzare polveroni sull’aggressività e puntare il dito contro tutti i giovani d’oggi, ma può essere, insieme ai recenti fatti di cronaca, come quello dell’incidente causato da youtuber romani, uno spunto per fermarsi a riflettere. Le dinamiche su cui poggiano i comportamenti, devianti e non, dei ragazzi oggi, non sono fondate solo sulle nuove tecnologie, per quanto queste siano sempre più rilevanti, ma vanno osservate con una prospettiva multidimensionale, considerando, oltre alle singole individualità, anche un rinnovato contesto socio-culturale e un nuovo stile genitoriale.

Sulla mia pelle ho potuto sperimentare quando sia facile, e terribile, abituarsi alla violenza, guardando una nota serie italiana, amata dai giovani e che io stessa ho seguito. Dopo qualche puntata ricca di violenza, fisiologicamente il mio corpo non rispondeva più come prima. È un meccanismo adattivo: l’esposizione ripetuta alla violenza la normalizza e desensibilizza chi guarda, generando anche una minore attivazione dei circuiti dell’empatia. Pensiamo a quanto questo possa incidere sulla mente dei ragazzi, che hanno accesso continuo a video violenti e il cui cervello è ancora estremamente plastico. Viviamo in un’epoca in cui tutto sta diventando provvisorio, dove una bicicletta è solamente una bicicletta, e può arrivarne una nuova il giorno seguente. Diversamente dal passato, tutto è diventato sostituibile ed estremamente accessibile; e il peso dato agli oggetti materiali è sempre minore, poiché molti degli stimoli a cui non possiamo più rinunciare vivono in un contesto immateriale; così come avviene con la socialità, che da sempre più ragazzi è vissuta più nell’immaterialità del contatto, che nella tangibilità dell’altro.

Parlo spesso con genitori di adolescenti, che faticano ad approcciarsi al mondo digitale dei figli. La complessità del genitore moderno sta anche proprio nel lavorare sull’educazione digitale e l’alfabetizzazione mediatica dei giovani, poiché i maggiori esperti delle tecnologie spesso non sono gli adulti, ma gli adolescenti stessi; per questo motivo, il ruolo di genitore ora non può che concentrarsi sull’essere un esempio, un testimone; un esperto di processo, più che di contenuto. Lo sguardo sui giovani è spesso indubbiamente preoccupato per le loro fragilità, esplose anche attraverso il Covid, ma deve mantenersi lucido per non vederli come vittime, ma per stimolarli a trovare gli strumenti per far sì che anche le nuove generazioni, come altre che hanno vissuto momenti di crisi o grandi cambiamenti, possano trovare creativamente la strada per costruire il proprio futuro.

*psicologa