La Biesse mette sul tavolo 69 milioni. Ora controlla Gmm: "Passo strategico"

Affare fatto. Da una parte per il momento 69 milioni di euro, dall’altra parte il controllo del 100 per 100 della quote della Gmm, società ai confini tra Piemonte e Lombardia con un fatturato di 120 milioni di euro e attiva nel campo dei macchinari per il marmo e anche per il vetro. Questa azienda ora fa parte della galassia Biesse, la società della famiglia Selci. A chiudere ieri l’operazione sono andati a Milano l’amministratore delegato Roberto Selci e il responsabile finanza della società Pierre La Tour, il quale dal prossimo mese di marzo lascerà la società di Chiusa di Ginestreto per passare al gruppo della moda Ferragamo.

"Si tratta di una acquisizione strategica – dice Roberto Selci – che ci permetterà di completare la gamma delle macchine per la lavorazione della pietra e di aumentare ulteriormente quella dei macchinari e degli strumenti per la lavorazione del vetro e degli altri materiali con nuove soluzioni industriali complementari e integrabili con le nostre tecnologie, accrescendo così la presenza, la produttiva e la flessibilità dei prodotti del nostro gruppo.

Una acquisizione non facile quella di Gmm da parte della Biesse anche perché ad un certo punto nella trattiva si era inseriuta un’altra grande azienda italiana del settore, facendo scattare una corsa al rialzo. Il fatturato della Gmm che viaggia intorno ai 125 milioni alla fine del 2023, entrerà nel conto economico della gruppo della famiglia Selci alla fine di quest’anno. L’azienda Gmm, che era in mano ad un fondo di investimento per la maggioranza delle quote, esporta in circa 90 Paesi, ha 450 dipendenti e anche uno stabilimento produttivo in Thailandia.

A Milano, a chiudere definitaventi l’affare, non era presente l’altro co-amministratore delegato della Biesse e cioè Massimo Potenza.

m.g.