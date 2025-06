La Biesse ora si ricompatta. C’è l’accordo sulla solidarietà. Richiamato il manager Broccoli

Con la partenza dalla Biesse di Massimo Potenza, ex ad della società, il clima è tornato ad essere disteso. L’ex manager era partito per il rinnovo della solidarietà fino a settembre con un rapporto 90 a 10 e cioè 90 ore a casa e 10 quelle lavorate. Dall’altra parte invece i sindacati che volevano mantere il rapporto attualmente in vigore e cioè 70 a 30. Una situazione, quella della solidarietà, che investe non tutte le maestranze della grande azienda di Chiusa di Ginestreto della famiglia Selci, ma solo una parte. E la trattativa si è conclusa positivamente perché la nuova linea aziendale è venuta incontro ai lavoratori per cui si sono evitati scioperi.

Ora l’amministratore delegato, che altri non è che Roberto Selci, il figlio del fondatore, sta cercando di ricompattare le fila e non a caso ha richiamato dagli Stati Uniti Federico Broccoli (foto) uno dei grandi e storici uomini, da sempre fedele alla famiglia che ha fondato questa multinazionale. Broccoli, che era entrato in contrasto proprio con Massimo Potenza, era stato sollecitato dalla famiglia Selci a tornare a Charlotte negli Stati Uniti a guidare la grande base americana, fra l’altro uno dei mercati più importanti per Biesse. E proprio Broccoli nei giorni scorsi ha inviato messaggini a tutto il personale per cercare di ricreare spirito di gruppo e di appartenenza all’azienda.

Intanto all’interno di questo ‘serriamo le fila’ stanno affluendo in questi giorni in città gli uomini del commerciale di tutto il mondo proprio per fare il punto della situazione. Dopodiché toccherà al service e cioè ai tecnici che a squadre lavorano nel montaggio e nella riparazione delle macchine. E cioè il reparto che ha visti coinvolti un paio di dipendenti che portavano via pezzi di ricambio dal magazzino per essere poi ceduti a chissà chi per riparazione in nero. Una vicenda che è al centro anche di una inchiesta giudiziaria.

Per la più grande fabbrica della città e non solo, una situazione molto delicata quella che sta attraversando tanto che un senatore dell’Udc Antonio De Poli nei giorni scorsi ha annunciato una interrogazione al fine di sollecitare il ministro Adolfo Urso ad occuparsi della situazione della Biesse e dei lavoratori di questa multinazionale quotata in Borsa valori a Milano. Una operazione di ricostruzione di non poco conto quella che si sta ritrovando a gestire Roberto Selci perché oltre alla situazione interna, la società deve fronteggiare anche le voci non poco belle che arrivano dall’estero, soprattutto dall’Austria e dalla Germania.

