La bimba con la valigia. Egea intervistata dagli alunni del Mamiani : "Papà ucciso dai titini"

Un addio impresso per sempre su una pellicola fotografica che nel tempo è diventato il quadro simbolo del dramma dell’esodo giuliano-dalmata. "La bambina con la valigia" dallo sguardo triste e con le mani impegnate a stringere la sua piccola valigetta, piena di sogni e speranze, è stata intervistata dai giovani studenti della 4ª D, della sezione di scienze umane del liceo Mamiani di Pesaro, in occasione della Giornata del ricordo, per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe.

Un monitor collegato con la classe del Mamiani cattura la figura di Egea Haffner, la bambina ora 82enne che a 4 anni e mezzo fu costretta a lasciare Pola (in Istria) con la madre e con il ricordo di un padre che, l’anno prima, nel 1945, fu prelevato dai soldati comunisti titini da casa sua, e sparito poi nel nulla. "Non volevano che venisse fuori questa nostra tragedia – racconta la Haffner, rispondendo alle domande dei giovani studenti che si chiedono perché di questo massacro si parli ancora così poco -. Ma nel 1997 iniziano a cambiare le cose, a Rovereto – dove oggi vive la Haffner – venne realizzata la prima mostra in Italia sull’esodo, ed è proprio grazie a quel grande lavoro di ricerca che trovammo quella foto di io bambina, diventata poi un simbolo".

Nel 2004 il Giorno del ricordo è diventato una solennità civile nazionale che quest’anno celebra il ventennale dalla sua istituzione. "Non ricordo nulla della sera in cui i soldati di Tito prelevarono mio papà da casa, i miei ricordi sono legati ai racconti che mi faceva mia mamma – continua l’82enne -. Non sappiamo ancora perché fu scelto proprio mio padre, forse perché in passato, sapendo il tedesco, aveva fatto da interprete alle SS. Ma mio padre non era fascista. Nessuno di noi lo era. Nei giorni successivi al fatto videro al collo di un soldato titino la sciarpa che mio padre aveva addosso la sera che fu prelevato. Da quel momento non abbiamo avuto più alcun dubbio. Mio papà aveva fatto una brutta fine".

Uomini e donne obbligati ad andare via, sapendo di non poter più tornare "ed è questa la differenza tra migrante e profugo. Ai profughi rimarrà sempre questa tragedia addosso – dice Haffner -. Oggi sento di avere una missione: raccontare la mia storia a voi giovani studenti per mantenere vivo il ricordo e per raccontare a tutti ciò che per troppo tempo è stato nascosto".

Giorgia Monticelli