La Biosfera resta con noi. Biancani: "Un’opera d’arte. In piazza per altri tre anni"

Da Biosfera a pomo della discordia. In città c’è chi la chiama opera d’ arte contemporanea in grado di attirare al suo cospetto un milione di persone e di innescare la curiosità on line di 4 milioni di internauti. E c’è chi invece la considera solo una idrovora di soldi pubblici e si dice pronto a staccare la spina per risparmiare da subito i 172mila euro di denaro pubblico messi a bilancio, ieri, con l’approvazione della variazione triennale al piano degli acquisti per manutenere, gestire e aggiornare i contenuti multimediali. "Rimarrà in piazza del Popolo per i prossimi tre anni – ha spiegato il sindaco Andrea Biancani ai consiglieri comunali detrattori della Biosfera – Ho inviato una lettera alla Soprintendenza per far sì che la Biosfera possa rimanere nel cuore della città con anche il suo palco attorno. Abbiamo previsto almeno due contenuti nuovi l’anno. Pensare di usarla per mandare slogan pubblicitari col fine di recuperare le spese non ha senso. La Biosfera non è un televisore, è un’opera d’arte che caratterizza il nostro territorio: chi vuole assistere allo spettacolo della Biosfera deve venire a Pesaro perché nel mondo ce ne sono al massimo due di Biosfere".

Battuta al vetriolo del leghista Andreolli: "Appunto, chiediamoci perché siamo così pochi ad averne di Biosfere". Imperterrito il sindaco: "Chi assiste è come se venisse a Pesaro per una mostra d’arte. Chi si scandalizza rispetto al costo, sbaglia: una mostra, di quelle medie, si aggira proprio sui 50mila euro". A dare i numeri sull’apprezzamento da 4 milioni di click alla Biosfera è stata la consigliera di maggioranza Evelina Anniballi. "Non è che gli internauti – ha replicato scettico il forzista Mauro Marinucci –, siano stati incuriositi, piuttosto dai 700mila euro che è costata al contribuente". Fratelli d’Italia ha battuto dove il dente duole: "Arte o non arte la Biosfera è uno spreco che continua – ha ribadito Michele Redaelli di Fratelli d’Italia –: Nel 2025 costerà 67mila euro, nel 2026 e nel 2027 costerà 52mila euro l’anno: soldi tolti ai servizi, dalle manutenzioni agli educativi".