La Blu Basket ha il cannoniere. Harrison viaggia a 24,2 di media

Non è stata troppo considerata dagli addetti ai lavori alla vigilia, ma in realtà Bergamo è partita senza nascondere le proprie ambizioni, con una proprietà, il Gruppo Mascio, che dispone di un ottimo budget e punta a fare un campionato di vertice, con obiettivo minimo i playoff: "La prima la considero una stagione di semina – ha dichiarato il patron dopo aver spostato il titolo da Orzinuovi – poi dall’anno prossimo entreremo coi piedi dentro Bergamo".

E per cominciare ha portato 2.500 spettatori alla prima partita giocata dentro la ChorusLife Arena, un bellissimo impianto da 7.000 posti, provando a coinvolgere un territorio dove da cinque anni mancava la serie A2: un pubblico eterogeneo, che deve vincere l’altissima concorrenza cestistica della Lombardia, incastrata fra Milano e Treviglio.

La scelta dei due americani la dice lunga sulle potenzialità del club, con D’Angelo Harrison che dopo quattro giornate si segnale come capo-cannoniere della lega: il fromboliere ex Brindisi e Treviso sta viaggiando a una media di 24.2 punti; mentre il pivot Dustin Hogue, che nel nostro paese ha vestisto le maglie di Trento, Rieti e Cantù, si fa sentire a rimbalzo con 7.5 di media. La vera sorpresa, però, è Andrea Loro, il giocatore per cui Bergamo aveva chiesto il rinvio della gara perché impegnato con la Nazionale Under 23 del 3x3. L’esterno 22enne sta segnando 14.3 punti di media, tirando dall’arco con un notevole 55,6%. Il quintetto è di solito completato dal play Bogliardi e dall’ala forte Mattia Udom, il maggiore dei fratelli, dotato di grande atletismo, che porta in dote 8 rimbalzi di media. Dalla panchina escono Bossi e Lombardi come cambi principali dei due reparti, poi ci sono anche l’altro play Bartoli, il quarto lungo Nobili, reduce dall’esperienza al college, e un 2006 interessante pescato in B, Axel Piccirilli. Non ha ancora messo piede in campo, invece, il camerunense Loic Bosso, centro del 2005. e.f.