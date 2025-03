La boccia alla lunga, campionati col botto. Record di partecipanti, 200 da tutta Italia

Due giornate con un record di iscrizioni che contano più di duecento partecipanti: il 5 e 6 aprile a Villa Betti ecco che arriva un weekend tutto dedicato alla ‘boccia alla lunga’ con il Campionato italiano a Singolo di ‘Boccia su strada’. Un’iniziativa, presentata ieri (foto) e organizzata dalla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali col patrocinio della Regione.

"I partecipanti al Campionato provengono da squadre di tutta Italia, soprattutto dal centro Italia come Perugia, Città di Castello, ma anche dall’Emilia Romagna – sottolinea Marcello Carloni, presidente dell’Abis –. Ci saranno tanti atleti, quest’anno abbiamo battuto il record di partecipanti delle edizioni precedenti che superano i duecento, sarà un bell’evento organizzato con molta cura". Due giornate con un ampio programma che vedranno gareggiare gli atleti, ma sarà anche un’ottima occasione per passare una giornata alternativa per tutti quelli che vorranno assistere alle gare e fermarsi a mangiare nei vari punti ristoro allestiti per le due giornate.

"Il punto di ritrovo per ogni attività sarà la piazzetta e il circolo di Villa Betti, sabato si inizierà verso le 12 fino le 19 e le gare ruoteranno attorno a due percorsi, via Molini e Via Valbona, ogni giocatore lancerà la boccia e il percorso più lungo passerà alle qualificazioni, alle semifinali e alla finalissima – afferma Mirko Vitali, segretario ASD gruppo sportivo Pontevalle –. I giocatori saranno divisi in diverse categorie, abbiamo atleti dai 7 ai 70 anni. Gareggeranno gli under 14 sia maschili che femminili, le ‘non teste di serie’ o anche giocatori normali, poi le ‘teste di serie’ che sono i giocatori più forti e infine gli over 60. Sabato ci saranno le qualificazioni e la scelta dei semifinalisti, la domenica le finali dalle 8 alle ore 13, in sintesi chi con 8 lanci della boccia arriva il più lontano possibile passa il turno".

Un’iniziativa di rilievo anche per la promozione del nostro territorio e che consentirà ai vincitori di partecipare alle prossime competizioni internazionali, nel mese di settembre, in Irlanda. Per concludere domenica alle ore 13,30 sarà organizzato un pranzo sociale al teatro Branca a Sant’Angelo in Lizzola dove avverrà anche la premiazione.

Ilenia Baldantoni