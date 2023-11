La Bocciofila Marotta ha 40 anni: "Un riferimento per la comunità"

Ha tagliato il traguardo dei 40 anni di attività l’Us Bocciofila Marotta, che domenica ha celebrato questi 8 lustri con una festa a cui hanno preso parte, oltre agli inscritti, numerose personalità del mondo sportivo e amministrativo. Accanto al presidente Giannino Ferri e al presidente storico e segretario Floriano Mariani, c’erano il sindaco Nicola Barbieri, l’assessore Raffaele Tinti, gli ex primi cittadini Giancarlo Loccarini, Gaetano Vergari e Vittoriano Solazzi, il presidente regionale del Coni Fabio Luna, il presidente del Comitato Paralimpico Marche Luca Savoiardi e il numero uno della Fib regionale Corrado Tecchi. Emozionante l’intervento di Mariani: "La scommessa lanciata il 28 ottobre 1983 (giorno della nascita del sodalizio) è stata vinta. Quest’associazione si è radicata nel tessuto sociale cittadino. Quattro decenni e generazioni coinvolte in un universo, vero e genuino, di sport, successi, lealtà e amicizia". "Qurant’anni di impegno e passione – ha detto il sindaco - per un punto di riferimento della comunità".

s.fr.