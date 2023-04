La Bocciofila rischia lo ’sfratto’ "Aiutateci"

La società "Bocciofila Valle Del Foglia Casinina" potrebbe rischiare la chiusura o una lunga pausa se non si trovano spazi adeguati. Dove ora si gareggia, cioè al bocciodromo nato negli spazi della vecchia stazione ferroviaria che non è mai stata convertita ma solo abbattuta anni fa, sorgerà il nuovo polo scolastico 0 - 6 anni di Casinina. Un progetto

di breve realizzazione del Comune di Sassocorvaro Auditore.

"A noi dispiace lasciare perché siamo un bel gruppo. Speriamo di riuscire a finire questo campionato - spiega Angelo Palazzi, uno degli storici associati -. Un bocciodromo serve, in altre località i Comuni hanno provveduto a creare gli spazi. Forse anche da noi succederà ma ci vorrà del tempo e se non si trova una soluzione rischiamo di stare fermi anche due anni. Sperando poi che la società resti in piedi".

La Bocciofila di Casinina è stata fondata nel 1995 e conta una ventina di associati attivi che provengono anche dai paesi vicini e si dedicano al gioco delle bocce in maniera agonistica. Tra le competizioni che si disputano sulle 3 piste da gioco c’è il Campionato di Promozione regionale.

Il Comune ha in programma di convertire il vecchio edificio scolastico di via Salvemini in centro ricreativo e lì potrebbe nascere uno spazio anche per loro.

"Il Comune di Sassocorvaro Auditore si è reso disponibile ad aiutarci. Se qualcuno avesse uno spazio da mettere a disposizione noi siamo disposti ad un incontro: è necessaria una struttura lunga circa 30 metri e larga 15, per le piste.

Il campionato terminerà a maggio ma non sappiamo se potremmo concluderlo qui", conclude Palazzi.

