La Bomprezzi a Villa Fastiggi

Domani alle ore 18.00 presso la casa del popolo di Villa Fastiggi a Pesaro, i giovani promotori della candidatura di Chantal Bomprezzi alla segreteria regionale Pd hanno organizzato un incontro pubblico per presentare la mozione congressuale e le proposte per rigenerare il Pd delle Marche. È il primo appuntamento con la candidata nella provincia di Pesaro e Urbino. "È un’occasione importante per conoscere Chantal e il gruppo che in questi mesi ha lavorato con lei per mettere a punto idee e progetti per il Pd del futuro e per le Marche. Abbiamo l’obiettivo di ricostruire il Pd delle Marche per battere questa destra che sta facendo disastri nella sanità e che non fa niente per aiutare famiglie e imprese in uno dei momenti più difficili per la regione e il paese. Abbiamo passione e competenze e vogliamo metterle a disposizione della nostra comunità politica".