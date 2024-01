La “Botanica partecipativa“ per vivere il territorio con coinvolgimento naturalistico

Un progetto multidimensionale lungo tutto l’anno, un dialogo tra ambiente e territorio che con più di 80 iniziative tra seminari, laboratori ed escursioni cercherà di promuovere ed esplorare la storia botanica del nostro territorio. Dal nome “Botanica partecipativa“ ecco il progetto più “green“ dell’anno, un’esperienza per tutte l’età ma principalmente grande coinvolgimento per le scuole. "Domani alle 16,30 a Palazzo Gradari presenteremo questo nuovo progetto di partecipazione attiva volto a favorire l’educazione all’ecologia e sostenibilità ambientale – spiega Riccardo Santolini, docente di ecologia e sostenibilità ambientale all’Università di Urbino Carlo Bo –. L’idea ha una duplice funzione in quanto l’Università entrerà in contatto con le persone offrendo una serie di opportunità di interazione con il mondo naturale in questo momento in crisi, dall’altra parte vorremmo creare un rapporto con le scuole per coinvolgerle ed entrare in coprogettazione a fine di disegnare buone pratiche e processi di conoscenza. Coinvolgimento non solo culturale ma anche ‘sportivo’ in quanto per ogni attività ci sarà un riconoscimento per poi completare ed ottenere la patente ecologico-botanica".

Una preziosa occasione, ideata dal Gruppo di Ricerca per la didattica e l’Ambiente dell’Università degli Studi di Urbino che, attraverso incontri, seminari con esperti, escursioni, prove sul campo e tanto altro proporrà esperienze per tutto il 2024. "Un palinsesto lungo un anno che coinvolgerà oltre 2.000 studenti di ogni ordine e grado della provincia. Si dialogherà con l’ambiente e il territorio, anche Pesaro Musei e l’Istituto Cecchi saranno protagonisti" commenta Michela Gaudenzi, referente progetti educativi Pesaro 2024. Domani alle 16,30 sarà la giornata inaugurale del progetto dove a prendere parola ci sarà il docente Riccardo Santolini che spiegherà nel dettaglio tutto il palinsesto degli eventi pensati fino a fine anno per poi passare il testimone a Maria Chiara Michelini, anch’essa docente dell’Università Carlo Bo che affronterà la tematica “Educare nuove identità e nuove armonie“. Con titolo 2Per un’idea di educazione sostenibile“ ad argomentare ci sarà la docente Silvia Fioretti e alle 18 arriverà il momento di Marcella Terrusi con “Per un’educazione botanica“.

A chiudere la giornata ci sarà il docente Giuseppe Barbiero con il suo intervento dal titolo “Sociali Biofilia ed ecologia affettiva“. "Il progetto in realtà è già iniziato con la formazione di un gruppo di ragazzi disabili dell’Associazione Onlus Gulliver come ciceroni del nostro territorio. L’iniziativa “anemo tour“ prevede un percorso dentro e fuori dai musei più pranzo nella sede Utopia; gli itinerari accompagnati sono prenotabili allo 0721 387541" conclude Gaudenzi.

Ilenia Baldantoni