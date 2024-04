"La Breast Unit a Urbino non è in discussione"

La Breast Unit dell’ospedale di Urbino è una delle realtà più importanti e tra le più sensibili. La stessa senologia infatti è stata al centro di interrogazioni e ordini del giorno da parte del gruppo di opposizione nel Consiglio comunale di ieri. Odg poi ritirati perché simili e quindi saranno fusi e votati nella seduta della settimana prossima.

"La Breast Unit dell’ospedale di Urbino non è in discussione – rassicurano il sindaco Maurizio Gambini e l’assessore alla sanità Elisabetta Foschi –. E’ prevista dal Piano Socio Sanitario regionale nelle due sedi di Urbino e Fano, dove vengono svolte pari attività. La forza vera del reparto è l’équipe multidisciplinare, formata da professionisti di alto livello. Tra loro contiamo anche la dottoressa Paola Manna, che recentemente è stata insignita del premio “Laudato Medico“, per l’impegno nella cura del tumore al seno, un riconoscimento che dà prestigio a tutto l’ospedale di Urbino".

Dunque l’attività è a regime, come confermano i dati forniti dall’Ast e illustrati da Foschi. "Dal 1° gennaio al 30 marzo 2024, risultano effettuate 72 diagnosi di tumore maligno, di queste 37 afferenti all’area geografica dell’ospedale di Urbino, 23 afferenti all’area dell’ospedale di Fano e 12 fuori regione; all’ospedale di Urbino sono stati eseguiti 64 interventi di chirurgia senologica, di cui 12 con categoria B5 e 52 di categoria B3 o similare (tumore maligno). Negli ambulatori di Urbino sono state effettuate 10 visite post diagnosi e circa 378 visite post intervento. Sono stati realizzati 2 interventi in cui è stata utilizzata la metodica molecolare Osna per il linfonodo sentinella. L’età media delle pazienti operate è di 55 anni, in generale quella delle pazienti affette da tumore maligno è di 73 anni. Dall’inizio dell’anno, sono state effettuate, come da programmazione del calendario, 12 sedute operatorie in cui hanno operato i chirurghi senologia afferenti alla breast unit (alle quali il direttore non ha partecipato Nda)". La normativa prevede un volume minimo di attività di 150 interventi chirurgici per carcinoma all’anno, numero ampiamente raggiunto a Urbino nel 2023. "Nell’ambito della riorganizzazione della riforma sanitaria – assicurano sindaco e assessore – la direzione dell’Ast sta lavorando affinché la senologia operi anche nella sede di Urbino al massimo delle sue potenzialità. L’obiettivo si conferma quello di dare una risposta concreta e adeguata alle esigenze delle donne del territorio di riferimento del nostro ospedale ad una malattia sempre più insidiosa e diffusa. L’Amministrazione Comunale continuerà ad impegnarsi al massimo per garantire il raggiungimento di questo obiettivo a tutela di tutta la popolazione femminile della città e del territorio". Durante la discussione sia Foschi che Gambini hanno rimarcato di come la conferenza dei sindaci di Area Vasta, deputata a discutere i problemi sanitari, non sia più stata convocata dal presidente Giuseppe Paolini.

fra. pier.