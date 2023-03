"La Breast Unit non si tocca" L’assessore Foschi rassicura

"Nessuno depotenzi la Breast Unit di Urbino. È bene puntualizzare che in base alla programmazione regionale vigente le Breast Unit di senologia nella nostra provincia sono ubicate nella struttura di Fano e nell’ospedale di Urbino". Ad intervenire sulla questione che da 24 ore sta tenendo banco, ma sopratutto con il fiato sospeso, molte pazienti e cittadini in Urbino e nell’intero Montefeltro è l’assessore comnale alla sanità, Elisabetta Foschi che si è rivolta alla Regione Marche.

"Nulla è cambiato in questo senso – prosegue –. Ciò che è mutato è il modello organizzativo aziendale e di conseguenza lo status dei dipendenti e degli operatori, anche dei medici, chiamati ad operare su più strutture appartenenti alla stessa azienda. In questa fase occorre chiarire e riorganizzare questi aspetti trovando una soluzione in tempi brevi. La Breast Unit del nosocomio ducale è una eccellenza riconosciuta da tempo e supportata da dati positivi sulla mobilità attiva. Gli ottimi risultati sono dovuti alle straordinarie qualità e competenze di tutta l’équipe multidisciplinare capace di prendersi in carico la paziente, dalla prima diagnosi fino alla guarigione. Ovviamente l’intervento chirurgico rappresenta una parte essenziale del percorso. Un settore così eccellente che da risposte più che soddisfacenti deve essere indubbiamente mantenuto".

"Ho avuto modo di parlare in Regione della questione e nessuno vuole penalizzare Urbino. Lo stesso presidente della commissione sanità, Nicola Baiocchi, si è fatto carico della questione ed è immediatamente intervenuto. Prestare attenzione è importante. Creare allarmismi meno", conclude Foschi.

fra. pier.