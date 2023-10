La Brombolona si illumina

La Torre Brombolona torna a illuminarsi, questa sera, su iniziativa del Circolo culturale Pieve di Gaifa, in collaborazione con l’amministrazione comunale e in sinergia con il proprietario dei terreni che circondano l’edificio, Emanuele Stolzini. Dalle 20 alle 23, la struttura, simbolo di Canavaccio e considerato dagli abitanti del luogo il portale tra la storia antica e il futuro dell’area, si accenderà con vari colori e sarà visibile da un po’ tutta la vallata, attraverso un’iniziativa simbolica che vuol essere di buon auspicio, per un suo restauro, e rappresentare l’inizio della progettazione di prossimi eventi. L’illuminazione della torre si affiancherà alle attività previste dal Circolo per le Giornate Fai d’autunno e alle 19 ci sarà anche un aperitivo, alle Pieve di Santo Stefano di Gaifa (prenotazione obbligatoria al 348 5182145), per poi brindare insieme con la Brombolona colorata sullo sfondo.