La bufera stipendi "Ma il presidente Paolini ora dovrebbe dimettersi"

"Le cronache locali – si legge in una lunga nota del partito della Rifndazione comunista – sono giustamente piene della vicenda, assurta ormai a livello nazionale, in merito alla proposta di un aumento ultra sostanzioso (dal 58 al 68%) per l’intero consiglio di amministrazione di Marche Multiservizi (quelli di parte pubblica sono targati Pd) avanzata da Paolini, anch’egli del Pd, Presidente della Provincia, detentrice dell’8,6%, senza essersi prima nemmeno consultato col sindaco di Pesaro Ricci, anch’egli del Pd, detentore del 25,5% delle azioni, proposta approvata dall’assemblea dei sindaci della nostra provincia, in buona parte anche loro del Pd".

"Il Presidente di Marche Multiservizi, Andrea Pierotti, anch’egli del Pd, si ribella giustamente ad una scelta incomprensibile, rinuncia all’aumento e chiede una nuova convocazione in tempi brevi dell’assemblea dei sindaci per annullare la decisione degli aumenti".

"Il Pd, come partito provinciale, conferma che ciò che hanno fatto i suoi amministratori targati Pd non sono una scelta del Pd, anzi chiede che tutto venga annullato. Solo Gambini, sindaco di centro-destra d’Urbino, titolare del 3,9% di MMS, sostiene la scelta di Paolini e critica ferocemente Pierotti, chiedendone le dimissioni, ma viene smentito da F.I., alleata di giunta. Poi Paolini finalmente fa autocritica, per cui presto si svolgerà una nuova assemblea dei sindaci o loro delegati".

"La vicenda, getta una luce bruttissima sulle forze politiche e sulla classe dirigente – destra, centro e pseudo-sinistra – della nostra Provincia e ci obbliga a fare alcune considerazioni.

1) Qual è il rapporto investimenti-dividendi di Mms? Al momento della fusione per incorporazione del Megas, noi ponemmo, inutilmente, al centro questo argomento, pur centrale per una gestione soddisfacente per i risultati (i servizi) e per i cittadini (le tariffe).

2) Qual è il ruolo della “politica”? I sindaci dovrebbero essere esperti di tutto (vedasi il loro atteggiamento nei confronti del discutibilissimo Piano socio-sanitario regionale del centro-destra), il che non può essere, mentre il ruolo del presidente – al di là del nome – diventa centrale. Ma, oltre alle critiche avanzate dal sindacato nei suoi confronti, quel che è certo è che si sente solo e sempre la voce dell’amministratore delegato Tiviroli, come se appunto tutti gli amministratori, delegati dai partiti, lo lasciassero fare senza dialettica alcuna, secondo la logica neo-liberista dell’economia che controlla la politica e non viceversa".

"3) E ancora, qual è l’impegno per ridurre le tariffe dei servizi essenziali? Si poteva fare di più? Le perdite di acqua potabile due anni fa erano oltre il 30%? Quando finirà questo scandalo?

4) La discarica di rifiuti speciali che si vuole realizzare a Ponte Armellina da parte di una società privata, Aurora s.r.l, posseduta per il 40% da Mms e di cui è ad Tiviroli, risponde ai bisogni delle nostre industrie o è sovradimensionata per fare profitti, come sostengono in tanti, regolarmente bollati come “Signor No”?"

"Il Presidente della Provincia Paolini ha il merito di aver rivelato lo stato della “democrazia” nella nostra provincia, ma per il suo comportamento dovrebbe sentire il dovere di dimettersi e non limitarsi a chiedere scusa poiché è stato sfiduciato da tutti. Da questa bruttissima vicenda ci auguriamo che riparta un dibattito serio fra le forze politiche della nostra provincia sul ruolo e la funzione di Mms, senza mai dimenticare che il voto del referendum sull’acqua non è mai stato applicato".