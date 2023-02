"La bugia del piano Piccinato per giustificare la variante"

"Costituita la triplice alleanza (Comune, Provincia, Regione ndr) per distruggere la collina di Belgatto e realizzare un ’non senso’ urbanistico: una circonvallazione dentro la città". Italia Nostra ribadisce la propria contrarietà alla Variante Gimarra. L’occasione è offerta dalla recente sottoscrizione da parte della Regione dell’Accordo di programma che conclude la prima fase del progetto. "Un progetto – fanno notare gli ambientalisti – di prolungamento dell’attuale Interquartieri, che attraversato il torrente Arzilla va a immettersi nell’ultimo tronco della prevista circonvallazione del piano Piccinato". E ancora: "Il sindaco, nonostante la presenza di un incarico per la variante al Prg vigente attribuito al gruppo Mate, non è riuscito a presentare una soluzione organica, più attuale, della rete infrastrutturale. Per rimanere nei tempi del finanziamento ha riesumato strumentalmente Piccinato. Non per la sua idea di circonvallazione, ormai defunta, ma per giustificare il collegamento strumentale della città a nord con la frazione di Gimarra e da qui alla statale Adriatica che nello schema di Piccinato era tutt’altra cosa: non coinvolgeva l’area urbana. Ed è su questa bugia che si è confezionato il progetto, tortuoso, impattante, costoso. Con questa attribuzione ad una paternità nobile, si vuol far passare la scelta della strada come atto dovuto". Italia Nostra ricorda che "quei territori di là del torrente sono così, nella loro singolare bellezza, perché alla fine degli anni ‘70 la giunta Cicetti accolse con la variante al Prg, definitivamente adottata nel 1983, la volontà della città di conservare l’integrità paesaggistica di quelle collina allora minacciata dalla previsione delle ‘patate’, le lottizzazioni turistico - residenziali previste nel piano di Piccinato su tutto il tratto collinare da Gimarra e Fosso Sejore".