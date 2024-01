La Buldog si potenzia. Arriva Gabriele Piersimoni

Prosegue il mercato in entrata per la

Buldog Lucrezia, serie A2 calcio a 5. I gialloblu arricchiscono l’organico con un altro pezzo pregiato del mercato: dopo l’arrivo di Felpie Manfroi, la dirigenza Buldog è riuscita a strappare alla concorrenza Gabriele Piersimoni, giocatore inseguito da diversi anni e finalmente arrivato alla corte di mister Elia Renzoni. Volto noto del futsal regionale e nazionale, il "Guaje" non è un giocatore che ha bisogno di tante presentazioni: laterale/pivot classe 1983 con diverse esperienze importanti tra A2 e B, Jesi,

Civitanova Tenax Castelfidardo, Recanati, Futsal Potenza Picena, Cus Ancona, Futsal Ancona, nella sua esperienza ha sempre lasciato il segno a suon di gol. Reduce da una prima parte di campionato con l’Audax

Senigallia in B, chiusa con 13 presenze

e 17 reti, ora ecco l’approdo con i "cagnacci" in A2. "Dopo anni di inseguimenti ci siamo – afferma il giocatore new entry Piersimoni -. Dopo aver lasciato Senigallia è stata questa opportunità e questa volta ho accettato, era destino evidentemente. Sono felice e spero di riuscire insieme ai nuovi compagni a raggiungere i risultati che la società chiede. Le qualità ci sono e possiamo ancora dire la nostra in questo campionato. Non sarà facile ma ce la metteremo tutta". Grande soddisfazione per la dirigenza gialloblu. "Abbiamo rinforzato la rosa con due colpi di mercato – afferma il dg Alberto Pieri -. Manfroi che sarà alla seconda con la Buldog e all’ultimo istante

Piersimoni, giocatore di esperienza e

qualità. La società vuole la salvezza e faremo di tutto e di più per raggiungerla. Si ritorna

a Lucrezia e il nostro campionato inizia

ora".

Sulla stessa lunghezza d’onda il ds Dino Diotalevi: "La Buldog non si ferma e mette a segno

un altro colpo – conclude il direttore sportivo -

con il nuovo acquisto di Piersimoni vogliamo

tenere accesa l’dea di restare in questa categoria

che ci appartiene".

b.t.