La buona tavola d’estate: i week end d’(A)mare per veri buongustai

Conclusa la 40ª edizione dei Week end Gastronomici di Primavera, ecco i Week end d’ (A) mare di Confcommercio Marche Nord e Associazione Ristoratori, con il sostegno di Riviera Banca, Enti Bilaterali del Commercio e del Turismo e Camera Commercio Marche. Dal 22 giugno e fino a settembre il giovedì e la domenica sera in 11 ristoranti la possibilità di gustare menù di qualità ad un prezzo speciale: Taverna del Pescatore (Casteldimezzo); Alta Marea, Cocobongo, Il Falco, Polo Pasta e Pizza, Sottomonte, Uldergo (Pesaro); La Nuova Gradarina (Gradara); Da Tano, Osteria Dalla Peppa, Villa Marina (Fano). L’evento è stato presentato "Da Uldergo". "Continuano le iniziative – ha esordito il direttore Amerigo Varotti – per valorizzare la ristorazione e promuovere le nostre tipicità enogastronomiche. “Week Gastronomici d’(a)mare“ sono la prosecuzione estiva dei “Week End Gastronomici“ che sono riservati alle località ed ai ristoratori dell’entroterra, questa proposta è stata ideata per i Comuni della costa". "Associazione Ristoratori e Confcommercio di Pesaro e Urbino da anni sono impegnate in una forte azione di promozione", ha proseguito Mario Di Remigio. Poi la vice direttrice Agnese Trufelli ha aggiunto: "L’iniziativa è in programma in due giornate precise non a caso; il giovedì è quella probabilmente più scarica, mentre la domenica è quasi sempre caratterizzata da arrivi e partenze". Importante il sostegno di Riviera Banca: "Siamo vicini – ha sottolineato il presidente Fausto Caldari – al territorio e agli eventi che contribuiscono al benessere della comunità tanto che nel 2023 destineremo a beneficenza e mutualità circa un milione di euro". Il programma completo nel sito: confcommerciomarchenord.it

Luigi Diotalevi