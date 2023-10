"La burocrazia infierisce sui disabili"

"L’accesso ai servizi dovrebbe essere un diritto di tutti i cittadini, a maggior ragione dei più fragili e non dovrebbe invece essere ostacolato dalla burocrazia". E’ dura la presa di posizione di Fratelli d’Italia Fano nel chiedere al sindaco Massimo Seri di intervenire al più presto per risolvere il disagio di una famiglia fanese in grave difficoltà, perché a metà di ottobre non è ancora riuscita a inserire il proprio figlio disabile nel centro socio educativo riabilitativo scelto per costruirsi un nuovo progetto di vita al termine della scuola. "Non sappiamo con chi lasciare Tommaso - raccontano papà Francesco Paci e mamma Maria Luisa Tommasetta - lavorando entrambi è un grosso problema per la gestione familiare il fatto che non abbia ancora la possibilità di andare al centro diurno".

Tommaso ha 20 anni e alla nascita ha avuto una paresi cerebrale che ha compromesso il suo sistema motorio ("è sulla carrozzina") e le facoltà cognitive ("ha un ritardo - dice il papà -, in pratica è un bambinone"). "A giugno, dopo la maturità - raccontano i Paci - abbiamo iniziato a muoverci per l’inserimento di Tommaso in un Centro. Siccome conosco Dimitri Tinti, da amico gli ho chiesto un consiglio. Mi ha fatto parlare con una dirigente che mi ha spiegato l’iter. Mi ha però sconcertato apprendere che la famiglia non può decidere dove mandare i figli. Tanto più che dopo aver fatto la visita con Umea (l’Unità multidisciplinare dell’età adulta dell’Ast che elabora il piano educativo, ndr) che ha valutato Tommi non idoneo ad essere inserito in un ambiente lavorativo (legge 68), abbiamo provato la struttura ’Il Mosaico’ di Orciano dove Tommaso si è trovato molto bene e vorrebbe andare".

Ma la sua pratica è ancora ferma. Tirato in ballo, l’assessore ai Servizi sociali Dimitri Tinti replica: "Non è la prima volta che la referente di Fratelli d’Italia approfitta di situazioni di disagio familiare per cavalcarle e strumentalizzarle, senza conoscere le dinamiche, le responsabilità e i percorsi da seguire. Tanto più che qui la competenza non è del Comune ma dei Servizi Sanitari Territoriali in capo alla Regione. Dovrebbe quindi chiedere alla sua forza politica di potenziare quei servizi, in ritardo nel dare una risposta a tante famiglie, perché negli ultimi anni sono stati depauperati e messi in difficoltà per la carenza di personale".

Tiziana Petrelli