La caduta dell’impero: e se non fosse stata tutta colpa dei barbari?

Nelle ultime due uscite della rubrica ho scritto degli Unni e di come essi abbiano influito sulla fine dell’Impero romano d’Occidente. Un tempo, a scuola, si insegnava la storia di un impero caduto per colpa dei barbari e dei cristiani. Poi la visione è stata edulcorata, non era più colpa dei barbari, ma della crisi economica, esistenziale, della stanchezza di uno Stato che ormai aveva detto tutto ciò che c’era da dire. Poi è arrivato il negazionismo sulla caduta dell’Impero d’Occidente. Non è caduto, si è trasformato, si è rigenerato attraverso i barbari, che hanno portato nuove idee ed energie. Che fortuna che ha avuto l’Impero! Come avrebbe fatto senza le invasioni barbariche? Si sarebbe annoiato a morte. Pensate che "barba": avrebbe litigato solo con l’altra metà della mela, l’Impero romano d’Oriente, come "marito e moglie". La verità sta sempre nel mezzo. Un impero secolare cade per un connubio di fattori che, ingarbugliandosi, decreta la fine di un’era e l’inizio di un nuovo tempo. Accadrà anche all’attuale società europea, in un futuro non così lontano. Anzi, sta già accadendo. Quindi, i barbari, hanno fatto cadere l’Impero d’Occidente? I tervingi e i greutungi (nomi impronunciabili) nel 376 d.C. arrivarono al Danubio, entrarono nell’Impero e all’esordio del V secolo si unirono all’esercito del barbaro Radagàiso. Nacque una miscela esplosiva che prese il nome di "visigoti", capeggiata dal mitico Alarico, quello del "sacco di Roma" del 410 d.C. Nell’Impero d’Occidente gironzolavano anche i vandali, quelli che gira e gira vanno a finire a fare danni in Africa. Incredibile. Nel 439 i vandali conquistano Cartagine, anche loro erano una miscela di sottogruppi barbarici impronunciabili (gli Hasding e i Siling) uniti agli alani. (uscita 307)