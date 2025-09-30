La caduta dell’invincibile. Ricci medita il gran rifiuto: "L’Europa? Ci penserò"

Il mito dell’invincibilità lo precedeva. In effetti non aveva mai perso, Matteo Ricci, forse nemmeno all’istituto Bramante-Genga di Pesaro dove era rappresentante studentesco. Di certo aveva sempre vinto da quando era diventato uno dei talenti di punta della sinistra pesarese: prima alla guida di "Left", la sinistra giovanile degli allora Ds, poi presidente della Provincia dal 2009 al 2014 e sindaco di Pesaro per due mandati dal 2014 al 2024. Certo, le vittorie del Pd a Pesaro – e prima ancora dei Ds, del Pds e del Pci – non sono propriamente delle imprese perché qui nessuno della sinistra ha mai perso. Ma ci sono stati momenti in cui anche da queste parti il Pd ha tremato. Come il 27 maggio 2019. La scena è questa: Ricci, candidato per il bis da sindaco, convoca i suoi dopo che lo spoglio delle elezioni europee ha sancito il trionfo del centrodestra e della Lega in particolare che è al 31,87%. "Prepariamoci al ballottaggio", dice ai suoi. Invece lo spoglio del giorno dopo lo incoronò con il 57%.

Ma la vera impresa Ricci l’ha fatta l’anno scorso ed è stata questa che gli è valsa davvero il mito dell’invincibilità: il trionfo alle Europee con 106.482 preferenze prese tra Marche, Umbria, Lazio e Toscana, di cui 51.916 solo nelle Marche. Lui e gran parte del Pd lo interpretarono come un plebiscito a suo favore in vista della candidatura alle Regionali per riconsegnare le Marche al centrosinistra. E da lì è nata la sfida ad Acquaroli. Persa. E persa malamente.

Chi lo conosce bene, immagina facilmente quanto gli sia insopportabile l’idea di essere stato sconfitto da un avversario che lui ha definito "debole e scarso" nel messaggio inviato in chat per dare la carica ai suoi negli ultimi giorni di campagna elettorale. "Ho chiamato il presidente e gli ho augurato buon lavoro", ha detto ieri pomeriggio quando l’evidenza dei numeri non gli lasciava più speranza. "Abbiamo dato tutto, ma non è bastato perché i marchigiani hanno scelto la continuità – ha aggiunto –. Sapevamo che le forze in campo erano sbilanciate dal punto di vista delle risorse: per ogni nostro manifesto ce n’erano dieci dei loro, tanto per fare un esempio. E’ stata una campagna elettorale straordinaria, voglio dire grazie a tutti i leader dei partiti che mi hanno affiancato e voglio dedicare un pensiero particolare ai militanti: vi voglio bene. Avrei voluto darvi una gioia".

E poi l’inevitabile riferimento ad Affidopoli e all’avviso di garanzia che è piombato a luglio sulla sua campagna elettorale: "Mi ha colpito profondamente e credo che abbia inciso, soprattutto per colpa della strumentalizzazione che ne hanno fatto i giornali di destra ispirati da Italo Bocchino". Ricci evoca ora l’archiviazione dell’accusa nei suoi confronti: "Sono estraneo ai fatti che mi sono stati contestati e ne uscirò a breve", sostiene. Infine si arriva alla madre di tutte le domande: resterà a fare il capogruppo d’opposizione o tornerà al Parlamento europeo? In campagna elettorale se la cavava con un dribbling: "Non mi pongo il problema perché vincerò". Ora che ha perso, ne esce così: "Vedremo. Sicuramente darò una mano a impostare l’opposizione perché va mantenuta ques’ampia coalizione che abbiamo costruito. Poi farò le mie valutazioni con il partito: non è una cosa che va decisa oggi". Ma all’ipotesi che preferisca Ancona a Bruxelles non ci crede nessuno.