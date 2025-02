La cagliese Norina ha saputo incantare Roma

Da Monte Paganuccio al ristorante di attori, registi, cantanti, politici e calciatori. E’ questa la bella storia di una piccola cagliese, Norina Geronzi, nata e vissuta in giovane età nella sperduta frazione di Monte Paganuccio. All’età di sette anni la perdita del padre costrinse sua madre con i suoi numerosi fratelli a "darla in affido" ad una nobile famiglia dove poi iniziò a rendersi utile in cucina diventando una esperta cuoca.

A raccontare il seguito della sua storia è il genero Dario Toccaceli, che vive da anni a Cagli, un noto chitarrista e chansonnier locale, in feste e vari intrattenimenti che ha fatto vedere ai numerosi soci in una sua lezione all’Unilit un documentario molto applaudito: "La storia importante di Norina, che è stata mia suocera, inizia quando ormai trasferitasi iniziò a lavorare a Roma nel 1949 – afferma Dario Toccaceli – insieme a suo marito Otello. Rilevarono una antica trattoria romana, “La Concordia“ attiva fin dal 1700. Il nome derivava dal fatto che si riuniva la carboneria del tempo e Concordia significava trovare pace, serenità. Norina e Otello iniziarono a gestire la loro trattoria con il nome “Da Otello alla Concordia“ a due passi da piazza di Spagna. Lei è stata il segreto di questa trattoria, in silenzio in cucina ha sempre sfornato fino a tarda età gustosi piatti con le richiestissime tagliatelle alla cagliese che preparava con il suo mattarello. Con il passa voce la trattoria divenne un luogo quotidiano di cineasti e non solo. Ci sono passati tutti, da registi ad attori, produttori, critici, giornalisti oltre a cantanti, politici e calciatori che tutt’oggi sono in gran parte gli attuali clienti. Da Francis Coppola, Fellini, Scola, Monicelli, Gregoretti, De Niro, i clienti tra i più famosi ma l’elenco sarebbe molto lungo. E anche di Modugno tra i tanti cantanti è bello raccontare. Aveva litigato con la sua futura moglie che l’aveva lasciato e sconsolato in trattoria iniziò a piangere. Otello lo rincuorò e subito iniziò a scrivere la sua canzone più famosa al modo dopo volare, Resta cu me. Qualche anno fa, nel G7 a Roma, Macron e sua moglie, vi si recarono per gustare la pasta alla griccia e cacio e pepe. Nel documentario che ho fatto vedere all’Unilit, si vedono foto, video e racconti dei più famosi personaggi dello spettacolo che hanno frequentato questa trattoria oggi gestita da mia figlia che deve il successo di con i tanti clienti famosi alla cordialità di Otello ed ai segreti iniziali in cucina di Norina che ancora sono presenti con i ricordi di questa brava cuoca di origini cagliesi".

Mario Carnali