La cagnetta Suerte azzanna gli anziani E una di loro vuole 5mila euro di danni

Altro che crocchette. Meglio le gambe degli anziani per la cagnetta Suerte, meticcia nera, che a febbraio 2022 è scappata dal giardino di casa e ha azzannato tre vecchietti. Ma il secondo morso è quello che ha messo fine alle sue scorribande, la cagnolina si è vista alzare il recinto di qualche metro, e soprattutto è costato caro alla sua padrona finita a processo – difesa dall’avvocato Stefano Vichi - davanti al giudice di pace per lesioni colpose. Tutto nasce dalla denuncia dell’anziana 80enne che stava viaggiando in bici quando Suerte la azzanna prima a una gamba, poi all’altra. All’80enne i medici del pronto soccorso danno 11 giorni di prognosi e gli agenti della municipale poi le dicono di altre due denunce. Ieri al processo, l’anziana ha chiesto 5mila euro di risarcimento danni.

e. ros.