La calcografia come racconto:. Athos Sanchini tra materia e colore

Casadei

Un eclatante murale dai vividi colori accoglie il visitatore alla galleria Albani: è il grande trittico opera di Athos Sanchini (Urbino 1945). Lui viene dagli studi di incisione della Scuola del Libro dove ha insegnato discipline pittoriche per alcuni anni, per poi seguire la cattedra di incisione a Palma di Maiorca. Il trittico l’ha realizzato come monito contro lo sfruttamento sconsiderato della natura e il degrado delle relazioni umane. Il percorso della mostra, curata da Giuseppe Balduini e Bruno Ceci, propone disegni a pastello nel trionfo del colore, incisioni all’acquaforte e acquatinta dalle inaspettate, intense cromie in una danza che celebra la bellezza del creato, l’enfasi dello spirito.

Sanchini, erede innovativo della grande tradizione calcografica urbinate, la passione per il “Libro d’artista“, in mostra esempi di eccellenza, le cartelle a tiratura limitata, l’impeto creativo, l’arte come sublimazione. Il percorso restituisce le ultime fasi della lunga stagione dell’artista laddove il colore è sostanza che traduce il suo sentire. "Il colore mi appartiene, io vedo il mondo a colori e con la mia espressione interpreto ed enfatizzo il mondo". Le sue opere come testimoni di un viaggio in cui l’artista porta con sé visioni della mente, in un vortice di segni dinamici, di forme inseguite, giustapposte che alimentano l’armonia di un abile traliccio compositivo. Il viaggio, l’opera dove una grande campitura verde, abitata da una miriade di piccoli segni, è attraversata da una striscia gialla, metafora di una strada di luce. E tutto nasce da una vibrazione dell’anima, da un guizzo del pensiero, dal sentire profondo di un artista che, oggi, cela impeto e passione dietro la mitezza dei suoi 79 anni. Talora, i titoli delle sue opere includono la parola “forma“ con la effe maiuscola, quasi a sottolineare il senso e il valore delle forma stessa come conquista.

"Materia e Forma, fiore giallo" una suggestiva acquaforte e acquatinta restituisce un fiore striato di giallo, quasi una nuvola a sovrastare la forma di un volatile che penetra un sole nero. Oppure "Materia e Forma il vento". Due piani scaturiti da segni dinamici nella dimensione del colore rosso e arancio dove sagome umane paiono essere dilatate nel (dal) vento. E tutta l’opera, ancor prima di nascere, è nella mente, nella sua mano.

"Nella fase della creazione domino l’opera che nasce in relazione ad un tumulto di sensazioni di vibrazioni, il segno è studiato e serve a creare profondità, io lo dirigo ma spesso mi sorprende e nascono equilibri nutriti dalla forza del colore. Poi è l’opera cui ho dato forza a restituirmi forza ". C’è nel suo lavoro l’alone di una Natura primordiale evocata attraverso il segno, le ombre, il colore, per alimentare l’anima in un paesaggio, un volo, un tramonto, una grande luce. Il colore squillante, fuoco, tempesta interiore di un uomo che ha attraversato mondi ed esperienze d’arte e di vita: gli albori, i guizzi di luce, il gesto scattante come accade d’improvviso quando c è un temporale e un baleno saetta nel cielo. Le nuvole scure e irrompono scie luminose che danzano come in una aurora boreale, come cambiano le stagioni e dopo la pioggia nasce un arcobaleno. Come nell’animo umano quando la quiete lascia il posto all’enfasi di un incontro, al battito del cuore che si emoziona. Una serie di segni neri che abitano un campo rosato si intrecciano nell’incisione del 2010 per accogliere un "Pensiero azzurro".

Poi la luce di un notturno lunare e c’è una parabola rossa a squarciare l’armonia di un "Notturno magico" in cui si affaccia una timida luna; Una "Meteora" del 2008 restituisce una scia rossa che attraversa una dimensione scura e crea oasi di chiarore. E si coglie l’attesa di una apparizione. il nero, il segno scuro che abita la scena lascia al colore la possibilità di trionfare. Ma non è tutto: nell’acquaforte "Al vento" del 2003 i segni ondeggiano vestiti con il colore del buio.