La calda estate dei cantieri "Piazzale D’Annunzio? Ce la faremo"

I turisti la ricorderanno come l’estate dei cantieri. Oltre alle opere pubbliche fervono i lavori dei privati spinti dal “superbonus 110%“. Di questi, a Levante, in via Marco Polo, parallela del Lungomare Nazario Sauro, abbiamo contato quattro cantieri aperti e un quinto, quello dell’ex hotel Corallo, però solo transennato. Il che fa ben sperare, presto o tardi, in un recupero: la piscina è diventata un gigantesco vaso incolto dove proliferano erbacce, selva e degrado. A Ponente – a parte via Marconi che inizia con il cantiere pubblico e “infinito“ del palazzetto – la città sembra meno “ingabbiata“: i cantieri, privati, ci sono uno per ogni via laterale di viale Trento, ma sono meno impattanti alla vista e in viale Trieste, c’è solo il vuoto lasciato dalla recentissima demolizione dell’ex hotel Garden. Per ora lamentele di turisti che per colpa di frollini e betoniere non riescono a fare la siesta non ne abbiamo avute, mentre residenti, attività e fruitori del lungomare chiedono riguardo ai tempi di consegna di piazzale D’Annunzio. Stando al cartellone dei lavori, la ditta avrebbe tempo fino al 14 agosto per consegnare l’opera finita. "Calma e gesso – osserva l’architetto Ferdinando Leoni, direttore dei lavori, disinnescando la vis polemica dei propri concittadini –. Di diritto il termine è 120 giorni lavorativi dal 12 aprile 2023, ma se tutto va per il verso giusto saremo in grado di concludere il 30 giugno". Con buona pace dell’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Pozzi, il quale vorrebbe sposarsi – il 7 luglio – con la mente libera e il cuore leggero. Leoni sorride, annuendo: "Tutto sta nel non avere imprevisti e nel bel tempo: le ultime piogge ci hanno fatto perdere 8 giorni di lavoro. Sono fiducioso: le strutture sono finite. Le piante verranno messe a settembre, mentre in settimana si vedrà la pavimentazione. Giovedì si farà l’asfalto della carreggiata: la viabilità verrà deviata per un giorno al massimo".

Il cantiere che invece avremmo voluto vedere è quello che partirà solo a settembre: per vedere i marciapiedi della zona mare rimessi a nuovo i turisti dovranno tornare l’estate prossima. " I marciapiedi in zona mare sono oggetto del secondo piano asfalti 2023 – dice Pozzi – la cui gara è prevista venerdì. In zona mare è ragionevole che interverremo intorno al mese di settembre".

E in centro storico? In piazza del Popolo durerà ben oltre l’estate il cantiere all’ex Intendenza di finanza: i commercianti, come i militari di leva, fanno il countdown all’alba: i negozi verranno liberati dall’impalcatura a gennaio 2024. Sul futuribile “Campus della musica“ che interessa il recupero di Palazzo Ricci, la messa in sicurezza dell’auditorium Pedrotti, e la ristrutturazione di Palazzo Olivieri, sede del Conservatorio Rossini, sono necessari dei distinguo. Su Palazzo Ricci e sul riaprire al pubblico il Pedrotti, Pozzi conferma le tempistiche: "I cantieri procedono bene – osserva l’assessore –. Inaugureremo Palazzo Ricci a primavera del 2024, mentre la scala antincendio che riaprirà al pubblico il Pedrotti verrà montata a metà luglio". Sul Conservatorio invece pesano gli aumenti registrati dall’edilizia: i 4 milioni di euro non basteranno a fare tutto. I disagi – troppi – per gli studenti dureranno ancora a lungo. A fine luglio, poi, dovrebbe essere riaperto il sottopasso dei Cappuccini, completamente rifatto. Come? I turisti possono vedere il rendering.

Solidea Vitali Rosati