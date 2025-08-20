“La cambiale di matrimonio“. Rossini da Downing Street

E’ l’opera di cui si è parlato meno in questa 46ª del Rof. La cambiale di matrimonio, seconda produzione e riallestimento di quella andata in scena nel 2020, torna stasera (ore 20), con l’ultima replica. La farsa, che sarà preceduta dall’esecuzione delle Soirées musicales, ha dalla sua un motivo di interesse in più: la nuova edizione critica di Eleonora Di Cintio. Del cast delle Soirées musicales, eseguite nella versione orchestrata da Fabio Maestri per il ROF 2019, faranno parte Vittoriana De Amicis, Andrea Niño, Paolo Nevi e Gurgen Baveyan. Seguirà appunto La Cambiale di Matrimonio. Christopher Franklin guiderà la Filarmonica Rossini nello spettacolo creato da Laurence Dale. Nella compagnia di canto figurano Paola Leoci , Pietro Spagnoli, Jack Swanson, Mattia Olivieri, Ramiro Maturana e Inés Lorans. La regia di Laurence Dale, frizzante, dinamica, simpatica, è piaciuta al pubblico.

Mr Dale, quanto c’è di Londra nella sua Cambiale? Sembrava di essere a Downing street.

"Direi molto. Ho immaginato questa casa ricostruendo esattamente le facciate delle abitazioni popolari di Londra edificate dagli Ugonotti in quel quartiere chiamato Spitalfields ora diventato tra le zone più lussuose della città. Case dell’epoca, in stile georgiano, lasciate un po’ così ma assolutamente originali".

E poi c’è stato uno studio attento, una ricerca storica anche nelle stoffe e nei tessuti dei costumi.

"Direi sì, che c’è molto sapore inglese in quest’opera, compresa la foresta magica che appare nell’aria di Fannì, una sorta di bosco dei sogni, dove la figlia di Tobia Mill sogna di essere con il suo Edoardo".

Rispetto all’edizione del 2020 cosa ha modificato?

"Molte cose. Basti pensare al fatto che in quell’anno eravamo in pieno Covid e c’erano le regole del distanziamento. I cantanti dovevano stare ad almeno due metri di distanza. Ora è invece è possibile fare teatro. E comunque guardi ogni volta che riprendiamo un’opera (questa Cambiale è stata anche in Oman), noi facciamo un lavoro ex novo su ogni cantante. In primo luogo perché gli interpreti sono sempre gli stessi, poi perché mi piace lavorare sulle singole personalità e le caratteristiche di ognuno".

Parlava di cambio di interpreti. Nel 2020 c’era Carle Lepore al posto di Pietro Spagnoli.

"Certamente un altro grandissimo cantante e interprete con il quale ho avuto il piacere di lavorare. Diciamo che Carlo era un Tobia Mill più buffo, perfettamente calzante con il personaggio. In questo allestimento Spagnoli ne ha fatto un personaggio più sofisticato, diverso. Anche questa volta ho avuto la fortuna di avere degli ottimi cantanti ma anche dei bravissimi attori".

Dale lei ha trascorsi anche come cantante e direttore. Difficile in una farsa ottenere il giusto equilibrio tra musica e scena?

"Le dico solo che per me il rispetto della musica è la cosa più importante. E quest’opera, la prima che Rossini scrisse, lasciava già intravedere l’uomo di teatro".

E con Christopher Franklin?

"Nonostante sia un americano (ride), devo dire fantastico, stupendo. Io sono un suo ammiratore".