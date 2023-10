La "Camminata in Rosa" sfiora quota mille

"Sono già oltre 900 le adesioni alla Terza Camminata in Rosa e si sa che gli ultimi giorni sono quelli in cui la gente aderisce di più. Un impegno comune per informare, prevenire e combattere il tumore al seno". Così Sara Cucchiarini, l’assessora alle Pari Opportunità del Comune di Fano, ha presentato ieri al PariCentro il programma di uno degli appuntamenti centrali (sicuramente il più partecipato da tre anni a questa parte) del ricco calendario di eventi dell’Ottobre in Rosa organizzati dall’amministrazione comunale con la collaborazione del mondo del volontariato. E’ in programma domani, domenica 22 ottobre, con partenza e arrivo in piazza XX Settembre la “3 Camminata in Rosa Fano”, un percorso di 5 chilometri non competitivo ed aperto a tutti, arricchito da punti informativi (con la possibilità di effettuare misurazioni pressorie e talk test) e socialità oltre che la competenza dei medici presenti per offrire gli strumenti necessari alla lotta contro i tumori al seno.

"C’è una grande sensibilità e una grande adesione alle iniziative che abbiamo organizzato - dice la Cucchiarini - a testimonianza dell’attenzione che c’è verso questa patologia. Basti pensare che appena abbiamo aperto le iscrizioni alle visite senologiche, nel giro di 12 ore abbiamo avuto 200 prenotazioni e attualmente sono 180 le donne in lista di attesa. Sono numeri importanti che danno la dimensione dell’incredibile richiesta che c’è per poter fare questa prevenzione". Spostandosi sulla camminata in rosa l’adesione è anche in questo caso elevatissima. "L’anno scorso avevano partecipato un migliaio di persone, per cui quest’anno abbiamo realizzato poco più di un migliaio di magliette da donare ai partecipanti regolarmente iscritti all’evento. Ma abbiamo giù superato le 900 iscrizioni e puntiamo a superare abbondantemente il muro delle mille partecipazioni, per cui qualcuno probabilmente rimarrà senza maglietta. In questo ci verrà in soccorso Aset, che offrirà dei suoi gadget, oltre ad aver messo a disposizione una colonnina d’acqua per dissetare tutti i partecipanti. Non è quindi necessario arrivare con le bottigliette di plastica, consiglio di munirsi di una borraccia e l’acqua ve la offriamo noi. Mentre al termine della passeggiata, come da tradizione, merenda offerta da Coldiretti che donerà un frutto ad ogni partecipante".

Il programma della mattinata prevede l’apertura degli stand in piazza alle 8 con contestuale ritrovo di uomini donne bambini anziani…. e persino gli amici animali.

Alle 8.30 comincia la registrazione e la consegna delle magliette. Dopo la foto di gruppo prevista per le 9.45, si parte (con ritorno previsto intorno alle 11): il lungo e compatto biscione color fuxia percorrerà il corso Matteotti in direzione nord fino all’incrocio con via Arco D’Augusto dove poi prenderà la strada per il largo di Porta Maggiore e poi attraverso le Mura Augustee arriverà in via Nazario Sauro, scavalcherà il ponte pedonale sulla Darsena Borghese per proseguire lungo viale Cairoli fino al Lido. La fiumana di persone si dirigerà poi verso la Capitaneria di porto per arrivare allo Stabulario e attraverso il lungomare all’Anfiteatro Rastatt per poi salire lungo via Cesare Battisti e per le Mura Malatestiane tornando in piazza XX Settembre da via Castracane. Qui sarà effettuato il talk test, ovvero una lettura ad alta voce per verificare il grado di affaticamento dei partecipanti. "Lungo il percorso saremo accompagnati dalla Polizia locale per gli attraversamenti e da tre volontari della Cri, pronti ad intervenire".

Tiziana Petrelli