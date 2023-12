La Campana del Monaco studiata da Uniurb in mostra in Brasile

Il Museo della Scienza e della Tecnologia Pucrs di Porto Alegre (Brasile) ospita la mostra interattiva “La campana del monaco – 1719. Suoni di campane missionarie che attraversano i secoli“, che sarà inaugurata martedì 19 ed esporrà una delle campane più antiche del Rio Grande do Sul, sudiata dalla professoressa Maria Letizia Amadori, dell’Università di Urbino, e da Edison Hüttner, dell’Università Pucrs, e restaurata da Carla Rigotti, dopo mesi di lavoro comune. Un esemplare preziosissimo. Conosciuta come la Campana del Monaco, il pezzo di bronzo fu fuso nella riduzione gesuita di La Cruz, in Argentina, nel 1719, ed è alto 58,5 centimetri e largo 29 (all’imboccatura) pesa oltre 47 chili mentre la sua tonalità musicale è si bemolle. L’ideatore del pezzo fu padre Antônio Clemente Sepp, che visse nella località tra il 1714 e il 1730. Il modello fu quello delle campane realizzate nelle riduzioni dell’Argentina e del Paraguay. La mostra è organizzata dal Ppg di Storia e Teologia, dal Mct e dal Museo Municipale Aristides Carlos Rodrigues (Candelária). I curatori sono Edison Hüttner, Carlos Nunes Rodrigues e Eder Abreu Hüttner. Il supporto è fornito dall’Istituto Storico e Geografico del Rio Grande do Sul (Ihgrgs).